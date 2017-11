Northug stiller til start på Gålå i dag:  Han spruter nok ikke ut fra start

Petter Northug (31) overrasker alle når han fredag formiddag går sitt første ordentlige renn på snø denne sesongen.

Northug stiller nemlig til start på 15 kilometeren i fri teknikk på Norgescuprennet på Gålå som begynner klokken 11.00 i dag. Hvorvidt Northug kom til å delta allerede i dag har vært usikkert. Inntil nå.

Team-kompis Chris Jespersen stiller til start. Det samme gjør blant annet landslagsløperne Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar, ifølge arrangørens startliste.

– Det vi kan bekrefte i første omgang er at han går i dag. Det er aktuelt å gå sprinten på lørdag, men vi tar en dag av gangen, sier trener Stig Rune Kveen til VG – før elevens sesongdebut.

Northug starter klokken 12.11.30 i dag. Løpet kan du følge via VGTV.

Sett denne? Bildet som viser at Northug var påmeldt Kuusamo

Dro i går



Kveen sier teamet reiste sørover fra Trøndelag torsdag, men de har ennå ikke bestemt seg for det videre programmet i helgen. Lørdag venter altså sprint og søndag er det en ny 15 kilometer – bare i klassisk.

– Hva slags form er Petter i nå og hva kan du si om forventningene før start?

– Vi har jo ikke sett Petter i konkurransesammenheng ennå. Men han har sagt at han føler seg bra. Han spruter nok ikke ut fra start som han hadde gjort i Kuusamo. Han gjør dette for å få trent bra og for å gå mange kilometer på ski, sier Kveen.

VM-vinneren: Northug har ikke så mye tid

Klart sent i går kveld



På Gålå er de godt fornøyd med å få Petter Northug på startstreken. I utgangspunktet var dagens 15 kilometer fulltegnet, men da det ble noen ledige startnumre i går, fikk 31-åringen likevel plass.

– Vi fikk beskjed sent i går kveld, og da ble han ført inn på et ledig nummer, bekrefter rennleder Audun Skattebo overfor VG.

– Det blir litt ekstra fokus på arrangementet nå, og det er positivt. Det gjøres en veldig viktig jobb her for de nest beste, som skal forsøke å kvalifisere seg til verdenscup. Dette er et viktig renn for norsk langrenn. Som arrangør er det moro at Petter stiller.

Ifølge Skattebo er forholdene på Gålå meget gode i dag, selv om det så en smule grått ut i går. Da blåste det 10-15 meter i sekundet, og regnet bøttet ned.

– Det siste regnskyllet kom vel ved sjutiden i går. Men nå ligger det 20-30 centimeter med nysnø, og det er flotte forhold. Jeg tror ikke det kunne blitt bedre, sier han.

Instagram-debatt



Etter at Northug ble vraket til verdenscupåpningen i Kuusamo har skistjernen vært nødt til å tenke alternativt.

Han går trolig verdenscupen på Lillehammer neste helg. En konkurranse-gjennomkjøring på Gålå har vært trukket frem i en ukes tid som den aller beste planen og den veien har han valgt.

Skinstad: – Petter kan gå gode renn på Gålå uten å vinne

Mye av diskusjonen rundt Northug denne uken har dreid seg om sosiale medier. I etterkant av vrakingen valgte 31-åringen å legge ut et bilde Instagram, et stikk mot trenere og flere av landslagskollegene. Det falt ikke i god jord hos alle.

Trener Tor Arne Hetland kalte det hele et «grovt overtramp», noe som fikk VGs sportskommentator Leif Welhaven til å melde at Hetland burde legge vekk pisken.

Har du sett skistjernens hilsen til Petter Northug?