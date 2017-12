Northug stakk til skogs etter prolog-exit

LILLEHAMMER (VG) Petter Northugs (31) sesongdebut i verdenscupen ble av det korte slaget. På den klassiske sprinten på Lillehammer sa det stopp etter prologen.

Tiden på 3.42,41 var akkurat ikke god nok. Hele 13 sekunder og 42 hundredeler bak Johannes Høsflot Klæbo, som på sin side var overlegen, endte Northug på en 32. plass. To plasser bak de 30 som tar seg videre.

Opp til franske Richard Jouve på 30. plass var det 87 hundredeler.

Petter Northug er altså slått ut i prologen i sitt første verdenscuprenn for sesongen.

Etterpå gikk han rett gjennom pressesonen, skiftet og spente på seg skiene, før han forsvant forbi alt og alle i retning smøretraileren. Fra smøreområdet gikk Northug videre inn i lysløypa et steinkast unna stadion og forsvant til skogs.



Sprinttrener Arild Monsen er klar på at Northug må vise seg frem enten under skandinavisk cup (samtidig som Tour de Ski), NM eller Planica for å kunne være med på OL-sprinten.

SESONGDEBUT: Petter Northug gikk sitt første verdenscuprenn for sesongen på Lillehammer lørdag. Foto: Goran Bohlin , VG

– OL-toget gikk ikke for noen i dag, bedyrer han overfor VG, men sier at Northugs prestasjon på Lillehammer er «litt for svak».



– Er du overrasket over at han er over 13 sekunder bak Klæbo?

– Ja, men det er det mange som er. Johannes viser egen klasse. Det er ikke å ta i for mye, svarer Monsen.

Rundt en time etter prologen er det fortsatt ikke noe tegn til Northug etter at han stakk til skogs.

Fortsatt muligheter



Men OL-drømmen til Northug om å gå sprinten og femmila lever fortsatt. Men det er ikke mange kvalifiseringsmuligheter igjen.

– Når du ikke «kvaler» her, så er det ingen som styrker sitt kandidatur på det, sier Monsen.



Tolv nordmenn gikk videre fra prologen. Sportssjef Vidar Løfshus er klar på at formen til Northug åpenbart ikke er på topp.

Videre fra prologen Klæbo (1), Golberg (3), Riseth (6), Aune (8), Valnes (10), Turvoll Fossli (13), Brandsdal (14), Even Northug (16), Iversen (18), Taugbøl (25), Stadaas (28) og Bjørnstad Skar (29). * Prologplassering i parentes

– Det var synd for Petter at det var så mange andre norske til start, hadde det ikke vært det, så hadde han jo vært der. Det var en sprint der Johannes utklasser alt og alle. Jeg har aldri sett en sprint der det har vært så store avstander mellom første til 30. plass. Petter hadde tydligevis ikke farten inne, sier Løfshus.

Sportssjefen tror ikke Northug er så skuffet, selv om han ikke kom videre til kvartfinalen.

– Jeg tror ikke han er så misfornøyd med svarene han fikk. Prologen var kanskje til og med bedre enn det han gjorde forrige helg, så vi får se, sier Løfshus.

– Uansett hvordan det går på 30-kilometeren i morgen (søndag) får han gå verdenscup i Davos neste helg?

– Det er ingen som har fått billett der. Vi har en veldig vanskelig kabal som skal gå opp, svarer Løfshus.



– Hva slags svar fikk du her?

– For Petters del var ikke dette godt nok. I kampen om den OL-sprinten så må han opp et hakk, det er det ingen tvil om, svarer Løfshus.

Landslagstrener Tor-Arne Hetland mener Northug må ta tiden til hjelp.



– Det sier veldig mye om nivået på prologen her. Det er så mange unge norske gutter som også er videre. Hadde det vært i et annet land, så hadde Petter gått videre i dag, for da hadde det ikke vært så mange norske på start, sier Hetland og legger til:

– Nå blir han iallfall ikke sliten til tremila.

Klæbo: Må være kald



Formen til Johannes Høsflot Klæbo er det imidlertid ingen som lurer på. Den 21 år gamle kometen herjet under forrige helgs verdenscupåpning i Finland, og var overlegen på dagens prolog med tiden 3.28,99.

Selv ser Klæbo allerede mot finalen.

– Det er en løype som skiller, og hvis man treffer, blir det fort store avstander. Jeg må prøve å være litt kald, spare krefter i kvart- og semifinale, og i finalen kommer det til å bli et kjør uansett, sier Klæbo til NRK.

Like bra gikk det ikke for Finn Hågen Krogh, som tidligere er blitt lovet ankeretappen på OL-stafetten. Han var inne over 14 sekunder bak Klæbo.

