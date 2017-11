BRUKSVALLARNA (VG) Petter Northug skulle egentlig teste formen i Bruksvallsloppet i Sverige lørdag. I stedet har han reist hjem til Trondheim.

– Jeg har vært her i Bruksvallarna ei uke, fått testet ski og trent bra med flere hardøkter. Men nå drar jeg hjem til Trondheim for å forberede meg til sesongåpningen på Beitostølen neste helg. Vi sender Chris Jespersen ut i krigen i dag for Team Northug, og håper at han vinner her i Sverige, sier Petter Northug til tvsporten.no.

Testet nye ski

Manager Are Sørum Langås sier at det ikke er noen skade som hindrer Northug i å delta.

– Petter har bestemt seg for at han vil spare femte giret til Beitostølen, sier Sørum Langås til VG.

Det har vært knyttet spenning til Northugs sesongdebut i Bruksvallarna, men nå må altså skiinteresserte vente en uke før de får se ham i skisporet på Beitostølen.

– Petter har fått brukt uken godt. Han har trent bra og testet mye ski, sier manageren.

– Når ble avgjørelsen tatt?

– På fredag begynte man å snakke om at det kanskje er lurt å spare kruttet til neste helg, svarer Sørum Langås.

Fikk drakt-nei

Tidligere i uken avslørte Northug at han ville stille til start i en helt spesiell drakt for å hylle nabolandet. Men fredag ble planene lagt på is da det ble kjent at Norhug ikke hadde tillatelse til å stille i det svenske statssymbolet «Tre Kronor».

ULOVLIG: Petter Northug fikk ikke lov til å bruke denne drakten. Foto: , Scanpix/Privat

– Alle som vil benytte seg av symbolet i idrettssammenheng må tilhøre idrettsforbund som ligger under Sveriges idrettsforbund og må søke om tillatelse fra patentstyret, sa statshistorikeren Henrik Klackenberg til den svenske avisen Expressen.

– Har bråket rundt drakten noe å gjøre med at han ikke stiller til start?

– Absolutt ikke. Nei, nei, nei. Vi vurderte om vi skulle gå opp til fire eller to kroner. Til slutt endte det med at Petter signerte drakten, den skal selges og pengene skal gis til veldedighet, avslutter manageren.

