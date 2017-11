Northug står over sesongdebuten i Sverige

Petter Northug skulle egentlig teste formen i Bruksvallsloppet i Sverige lørdag. I stedet har han reist hjem til Trondheim.

– Jeg har vært her i Bruksvallarna ei uke, fått testet ski og trent bra med flere hardøkter. Men nå drar jeg hjem til Trondheim for å forberede meg til sesongåpningen på Beitostølen neste helg. Vi sender Chris Jespersen ut i krigen i dag for Team Northug, og håper at han vinner her i Sverige, sier Northug til tvsporten.no.

Trener Stig Rune Kveen sier det ikke er noen skade som hindrer Northug i å delta.

– Petter var påmeldt rennet i dag allerede tidlig i oktober da vi fant ut at vi kunne ligge her på treningssamling. Men vi er inne i en periode med mye trening, og ønsker å spare kruttet til neste helg. Da kommer viktigere løp og kvalifisering til v-cup, sier Stig Rune Kveen til tvsporten.no.

Det har vært knyttet spenning til Northugs sesongdebut i Bruksvallarna, men nå må altså skiinteresserte vente en uke før de får se ham i skisporet på Beitostølen.

Tidligere i uken avslørte Northug at han ville stille til start i en helt spesiell drakt for å hylle nabolandet. Men fredag ble planene lagt på is da det ble kjent at Norhug ikke hadde tillatelse til å stille i det svenske statssymbolet «Tre Kronor».

– Alle som vil benytte seg av symbolet i idrettssammenheng må tilhøre idrettsforbund som ligger under Sveriges idrettsforbund og må søke om tillatelse fra patentstyret, sa statshistorikeren Henrik Klackenberg til den svenske avisen Expressen.

