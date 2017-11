Northug slått ut i kvartfinalen: – Må heve seg mange hakk

GÅLÅ/OSLO (VG) Sesongens første sprint er allerede over for Petter Northug (31). Etter å ha tatt seg enkelt videre fra prologen, sa det stopp i kvartfinalen.

Da Petter Northug sesongåpnet fredag, gikk han i mål nesten ett og et halvt minutt bak suverene Anders Gløersen. Lørdag stilte han fra start på sprinten i Norgescupen, og trener Stig Rune Kveen var klar på at Northug ville gå så mange heat som mulig.

– Målet er å gå flest mulig heat, så får vi se hvordan det blir. Han har ikke flust av hardøkter i klassisk, så han har veldig godt av den gjennomkjøringen her, sa trener Kveen til VG etter prologen.

Men det ble ikke mange heat for Northug. Han tok seg enkelt videre fra prologen, men i kvartfinalen sa det stopp.



Nummer fire i sitt heat



Etter å ha endt på 4. plass i sitt heat, ble Northug danket ut på tid av Rindal IL-løperen Gjermund Løfald.



– Vi hadde håpet på et par heat til, sier Kveen til VG etter at kvartfinale-exiten var et faktum.

– Nå får vi bare jobbe videre frem mot Lillehammer. Han må heve seg mange hakk til neste helg, understreker Kveen.

– Betyr resultatet her at det var riktig å ikke ta ham ut til verdenscupen?



– Jeg vil ikke uttale meg om det. Vi vet ikke hvor mye hodet til Petter er skrudd på når han går her i Norgescupen. Han trenger i hvert fall å trene bra til neste helg.



– Så det var mer hodet enn beina som manglet her?



– Det kan være noen tegn på det. Vi får se fremover, sier Kveen.



I prologen var det Fredrik Riseth som var sterkest, og ble prologvinner 9.90 sekunder foran Northug. Medaljegrossisten fra Mosvika tok seg videre fra prologen med tiden 03.40.30 og en 20 plass.

I gruppe 1 i sitt kvartfinaleheat konkurrerte Northug med prologvinner Riseth, i tillegg til Timo André Bakken, Sivert Wiig, Gjøran Holstad Tefre og Einar Flaktveit Moxnes.



Riseth viste muskler i kvartfinalen og knuste de andre i heatet. Northug endte på 4. plass i sitt heat, og lå an til å sikre en såkalt «lucky loser»-plassering etter de tre første kvartfinalene, men i den fjerde ble han slått ut etter at Løfald gikk i mål med bedre tid.

Han blir dermed ikke å se i semifinalen som går av stabelen klokken 11.30.

– Nå må han prestere og vise seg frem på Lillehammer, understreker Kveen, og vil ikke avsløre hvor forberedelsene til verdenscupen skal gå:

– Da kommer det over hele førstesida!

Thea Krokan Murud og Fredrik Riseth er begge klare for sprinten i verdenscupen på Lillehammer neste helg etter å ha imponert stort i Norgescuprennet på Gålå lørdag. Petter Northug ble altså slått ut i kvartfinalen, men bror Even kom til finalen og ble nummer tre der.

– Jeg har lyst til å prøve meg i verdenscupen, sier Northug - som var uheldig og fikk stavbrekk i prologen - men likevel kom seg videre.

Mellom Riseth og Northug kom Kasper Stadaas på 2. plass.

VG fulgte Northugs løp, og diskuterte hvordan 31-åringen fortsatt kan sikre en OL-billett.