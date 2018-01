Northug med helomvending – går likevel i Piteå

VAL DI FIEMME (VG) Han manglet motivasjon og ville ikke gå Skandinavisk cup etter Tour de Ski-vrakingen. Men nå har Petter Northug (32) ombestemt seg.

Nå skal han gå tremil fellesstart i Piteå søndag. Trener Stig Rune Kveen sier det handler om at Northug ønsker en gjennomkjøring før NM som kommer til neste helg.

– Kraftig utfordret



At Northug, som for øvrig fyller 32 år i dag, gjør det er overraskende. Torsdag meldte treneren at han ikke kom til å stille. To dager senere har Northug snudd.

– Jeg skal være ærlig og si at motivasjonen og hodet har blitt kraftig utfordret da han fikk vite at han ikke skulle gå Tour de Ski. Det har vært en motivasjonsmessig berg- og dalbane. Det har vært en kamp mot hodet. Men jeg er i hvert fall veldig glad for at Petter velger å gå skirenn nå, sier Kveen til VG.

– Og hvordan ligger det an med motivasjonen nå?

– Det er et veldig godt tegn at han reiser til Sverige. Den beste matchingen får du av verdenscup, får du ikke det, så er det nest beste å gå Skandinavisk cup, sier Kveen.

Få konkurranser



Northug har ikke gått mange renn denne sesongen. Han ble vraket til verdenscupåpningen i Kuusamo, gikk to renn i Norgescup på Gålå, deltok kun i sprinten under verdenscupen på Lillehammer i begynnelsen av desember. Så ble han vraket til Tour de Ski.

Deretter valgte 32-åringen å gå en etappe under Strindheimstafetten på nyttårsaften. Nå er han klar for konkurranse igjen.

– Det blir en god gjennomkjøring, sier treneren om tremila søndag.

– Du toner ned forventningene litt?

– Det blir spennende å se Petter på start igjen. Han har trent bra, men når toget gikk med touren, så har han ikke vært så gira på å gå skirenn. Nå er han i hvert fall det. Det er et bra tegn, sier Kveen.

Løfshus: – Kjempebra



Northug har i realiteten bare fire konkurranser på å bli OL-klar. Han skal gå sprint i klassisk stil på torsdag i NM. Nå sier Kveen at det naturligvis ligger an til tremil med skibytte om en uke i samme mesterskap.

Deretter har Northug garantert en plass i verdenscuplaget som reiser til Planica 20.-21. januar. Noen dager senere kommer det siste OL-uttaket.

– Jeg tolker dette som at Petter har hatt gode opplevelser på trening og har en god følelse. Jeg regner med at han tenker det er bra å prøve seg på det øverste nivået. Det viktigste for oss er at han reiser for å gå skirenn. Det er kjempebra, sier landslagssjef Vidar Løfshus til VG.