Northug kan bli nektet å bruke «svenskedrakt»

Petter Northug (31) planlegger å tyvstarte sesongen med tre kronor på brystet. Men svenske regler kan sette en stopper for draktstuntet.

En langrennsdress i blått og gult – med tre kronor på brystet. Det er Petter Northugs planlagte mundur når han stiller til start i Bruksvallarna i Sverige i helgen.

Nå kan derimot svensk lov sette en stopper for stuntet.

På samme måte som at det i Norge er restriksjoner på bruken av Riksløven, er det i Sverige restriksjoner på bruken av symbolet med de tre kronene.

– De tre kronene er beskyttet svensk symbol. Alle som vil bruke det må bruke det i sportslig sammenheng må tilhøre idrettsforbund som ligger under Det svenske idrettsforbundet, sier statsheraldiker Henrik Klackenberg til Expressen.

Han forteller videre at man må søke det svenske Patentverket om lov for å bruke symbolet, noe han tviler på at Northug har gjort.

Sveriges offisielle ekspert på heraldikk (læren om våpenskjold) understreker at om det også er kommersielle logoer på drakten, så vil bruk av tre kronor være et lovbrudd som kan resultere i bøter.

Overrasket John Northug

Den svenske avisen har snakket med Petter Norhugs far, John Northug, som ikke visste om lovene som begrenser bruken av tre kronor.

– Vi må undersøke dette, for vi vil jo ikke skape bråk, sier han til Expressen.

Også Northugs lagkamerat Chris Jespersen er overrasket over det mulige lovbruddet.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Dette er noe jeg tror sjefene våre må ta tak i, men jeg håper virkelig vi får bruke drakten. Jeg synes den er kul, sier han til den svenske avisen.

– Bare humor



Tidligere i uken fortalte Northug-manager Are Sørum Langås til VG at drakten var ment som en inspirasjon for Sverige.

– Det handler jo om at vi i hele teamet stortrives i Sverige. Vi hadde en lignende variant i 2015, da vi var på den svensk-nasjonale åpningen. Så har vi en mer forseggjort variant i år. Det er til inspirasjon for Sverige, sa han.

Samtidig innrømmet den svenske skiprofilen Sten Olof-Hoflin, som er personlig venn av Northug-familien, at den gul-blå drakten kan oppfattes som en provokasjon.

– Det er bare humor, sa han til SVT.