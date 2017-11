GÅLÅ (VG) Trener Stig Rune Kveen sier at de har en «fin dialog» med landslagsledelsen. Men Petter Northug (31) er fortsatt forbannet etter å ha blitt vraket.

Treneren antyder at Northug ikke var helt «påskrudd» mentalt i norgescuprennet på Gålå, der han ble utslått i kvartfinalen på sprinten lørdag.

– Har han blitt påvirket av all ståheien rundt uttaket til Kuusamo?

– Uttaket har påvirket Petter. Hvor mye, er vanskelig å si. Hvor mye han har vært mentalt til stede her (på Gålå) er vanskelig å si, sier Stig Rune Kveen utenfor skileverandørens hovedkvarter på rennet.

– Er han fortsatt forbannet etter uttaket mandag?

Treneren drar litt på det, så svarer han:

– Vi kan vel si det ... Men nå gjelder det bare å ta utfordringene som de kommer.

Petter Northug la midt i uken ut et Instagram-bilde der både landslagsledelsen med Vidar Løfshus og Tor-Arne Hetland fikk gjennomgå, sammen med flere av løperne på det norske laget i Kuusamo.

– Den har vært fin, og jeg håper at den fortsatt vil være fin.

– Angrer han på Instagram-bildet?

– Det har jeg ikke spurt om, men sjargongen er litt der. Så kan det være en debatt om hvor grensen går. Jeg har ikke hørt noe anger rundt det.

– Har Northug hatt kontakt med løperne som ble nevnt på Instagram?

– Det kan jeg ikke bekrefte. Det vet jeg ikke.

Northug-treneren hadde helst sett at eleven hadde fått flere gjennomkjøringer enn fredagens 15 km fri og prolog og kvartfinale i sprint lørdag. Men det er likevel ikke aktuelt å gå søndagens renn på Gålå.

– Han trenger å få trent bra fram til neste helg.

– På Lillehammer må han prestere?

– Der må han vise seg fram og ta noen steg fram fra i helgen. Selv om det fortsatt er tidlig i sesongen.

Bror Even kom til finalen og ble nummer tre. Mulighetene er bra for at han følger Petter til verdenscupen på Lillehammer. Hva synes han om Petter?

– Han er litt seig ennå. Han har ikke fått trent så mye hardt. Og det er ikke småkarer han møter her i Norgescupen. Men når han får disse gjennomkjøringene her på Gålå, blir det bedre på Lillehammer.

Fredrik Riseth (22) fra Byåsen imponerte stort og vant på Gålå. Han får dermed en av plassene til verdenscupen der Norge som arrangør har 15 plasser. Trønderen tok gull i U23-VM sist vinter.

PS: På Lillehammer er det sprint og skiathlon over 15+15 km for herrene.