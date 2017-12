Norsk advarsel til Kalla før jaktstarten: – Pass deg, Charlotte!

TOBLACH/OSLO (VG) Fem norske på topp seks i Toblach, men ingen norsk jente gikk helt til topps. Det gjorde Charlotte Kalla, som tok sin tredje seier totalt denne sesongen.

Ragnhild Haga tok andreplassen, mnes Heidi Weng ble nummer tre. Astrid Uhrenholdt Jacobsen fire, mens Marit Bjørgen og Ingvild Flugstad Østberg endte på femte- og sjetteplassen.

– Er du skremt over Kalla?

– Nei, jeg er ikke det. Kalla er i form og hun blir nok knallhard i OL. Men forrige helg var hun nummer åtte og jeg har slått henne i klassiskløp før i vinter. Man skal ha respekt, men jeg tror fortsatt det er mulig, sier Bjørgen til VG, om sin svenske rival som står med tre seire i verdenscupen så langt.

– Pass deg!



Dagens øvelse var den første på to dager her i Toblach. Søndag venter en ti kilometer lang jaktstart i klassisk. Fra Kalla på førsteplass til Østberg på sjette skiller det et halvminutt. Svensken kan forvente å føle seg jaget, skal man tro de norske jentene.

– Hun må passe seg for det norske toget. Det vil bli lagt planer i kveld. Hun skal tas, ja, sier Ragnhild Haga – naturligvis med både alvor og glimt øyet – til VG.

– Jeg har tro på Charlotte. Hun blir tøff. Men jeg har tro på oss norske også. Det blir «tut og kjør». Pass deg, Charlotte, sier Ingvild Flugstad Østberg og gliser.

Den svenske langrennsyndlingen var storfornøyd med å ha satt de norske jentene på plass, men innrømmer at det var godt, som siste «seedete» løper, å bli sekundert på ledertiden.

– Jeg må virkelig fokusere og gå bra på ski. Forhåpentligvis kan vi kanskje jobbe sammen, sier Kalla, som tror hele jaktstarten ender i spurt.

Kanonsterk Haga-avslutning



Dagens intervallstart på ti kilometer i skøyting i dameklassen ble en skikkelig thriller.

Flere av de norske jentene vekslet mellom å lede på de ulike passeringspunktene og til slutt så det ut til å ende i en duell mellom Kalla og Weng.

Men Ragnhild Haga hadde disponert annerledes. Hun vartet opp med en kanonavslutning, og gikk fra å være 9,5 sekunder bak Weng ved passering 7,1 kilometer, til å være åtte sekunder foran i mål. Det holdt likevel ikke til seier, men andreplass. Charlotte Kalla snøt de norske jentene for storeslem i Toblach.

– Vi andre kommer snikende



Resultater 1. Charlotte Kalla, 22.40,1 2. Ragnhild Haga, +5,8 3. Heidi Weng, +13,8 4. Astrid Uhrenholdt Jacobsen, +17,9 5. Marit Bjørgen, +22,6 6. Ingvild Flugstad Østberg, +29,3

– Jeg begynner å få lyst til å ta det siste steget, men da hun fikk ryggen til en løper på slutten så skjønte jeg at hun kom til å gå fort før mål og at hun kom til å vinne, sier Haga.

– Det er helt greit at Charlotte er i så god form. Hun har aldri vært i så god form tidlig. Vi andre kommer nok snikende, sier Weng.

For Marit Bjørgen ble det nok ett løp utenfor pallen. Hun står med følgende resultater i verdenscupen de siste tre helgene: 18, 4, 9 og nå 5.

– Det var en bedre opplevelse enn forrige helg, men jeg mangler en del enda, så jeg håper jeg har mer å hente, sier 37-åringen til VG.

– Hva synes du om differansen opp til Kalla på 22,6 sekunder?

– Den er helt innafor. Ingvild er bak meg i dag. Hun vant skirenn forrige helg. Så det går opp og ned for alle. Nå har Ragnhild, Charlotte og Heidi vist stabil form og vært mye på pallen. Man er vant til å se meg der også, men de andre har blitt eldre, løfter seg og har blitt bedre. Jeg må være på mitt beste for å stå øverst, sier Bjørgen.