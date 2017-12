Nilsson spurtslo Falla etter thriller-avslutning: - Akkurat litt for tøft

DAVOS/OSLO (VG) Det måtte fotofinish til for å kåre Stina Nilsson (24) til vinner foran Maiken Caspersen Falla (27) på sprinten i Davos.

– Jeg har vært sterkt i hele dag, så jeg var komfortabel på at jeg ville gi Maiken en kamp i dag. Jeg er veldig glad for at jeg klarte det, sier Nilsson til arrangøren.

Den svenske 24-åringen virker uhyre sterk drøyt to måneder før OL starter. Men det var ikke langt unna at Maiken Caspersen Falla knep seieren på sprinten i Davos (fri teknikk). Hun lå et par meter bak før oppløpet, kom seg helt opp ved siden av Nilsson, men måtte gi tapt etter fotofinish.

– Jeg gikk for seieren på sisterunden, men det ble akkurat litt for tøft, sier Falla til VG.

– I etterpåklokskapens navn burde jeg satset på å holde ryggen, men jeg prøvde å gå forbi. Det var ikke så smart, for Nilsson var veldig sterk i finalen, sier Falla.

Hun er likevel fornøyd med å gjøre det såpass bra i en løype hun ikke trivdes i.

– Jeg føler denne løypa passer Stina veldig bra. Hun er veldig god i den siste svingen. Et lengre oppløp hadde kanskje passet meg bedre, sier dagens neste beste kvinne, og legger til:

– Andreplass i løypa jeg egentlig hater mest, er ikke dårlig. Jeg trives ikke så godt her.

Nilsson tok kommandoen ut fra start i finalen hvor hun ble jaget av Ingvild Flugstad Østberg og Maiken Caspersen Falla, samt de tre amerikanerne Jessica Diggins, Ida Sargent og Kikkan Randall.

Falla og Nilsson skilte seg ut halvveis, men det var tydelig at Nilsson virket raskest. Hun var i teten opp den siste bakken før Nilsson fikk et dårlig stavtak på oppløpet som skapte spenning, men svensken holdt unna og vant så vidt var var foran Falla.

– Jeg hadde respekt for den siste svingen. Jeg er så glad for at jeg vant, sier Nilsson.

Randall ble nummer tre, foran Diggins. Flugstad Østberg endte på femteplass foran Ida Sargant.

Vi fikk en forsmak på den svensk-norske-duellen i semifinalen. Stina Nilsson og Maiken Caspersen Falla passerte målstreken samtidig, mens Ingvild Flugstad Østberg og Kikkan Randall ikke klarte å følge dem helt inn, men tiden holdt til finaleplass.

Nilsson var også best i prologen, akkurat som hun var på sprinten i Ruka i åpningsrennet for sesongen.

Thea Krokan Murud endte siste i sin semifinale. Mari Eide, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Heidi Weng kom seg ikke videre fra kvartfinalen. Dermed fortsetter Wengs nedturer i Davos.

PS! Marit Bjørgen sto over sprinten lørdag, men er klar for 10 kilometer søndag.

