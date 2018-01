Nådeløs dom over Northugs Sverige-fiasko: – På grensen til pinlig

OSLO/VAL DI FIEMME (VG) Det er bare fire dager til Petter Northug (32) skal ut i sin første OL-kvalifisering under NM-rennet på Hamar. I generalprøven mislykkes han fullstendig.

I mål på dagens tremil i klassisk stil i Piteå var Northug nummer 48, fem minutter og seks sekunder bak Mattis Stenshagen fra Norge.

Prestasjonen faller ikke i god jord hos Adresseavisens kommentator, Birger Løfaldli, som fulgte rennet fra Tour de Ski-avslutningen i Val di Fiemme.

– Det var trist å se Petter Northug gå i mål over fem minutter bak. De siste to-tre minuttene har han naturligvis gitt opp. Men å se ham slippe så tidlig, det er meget skuffende, på grensen til pinlig opptreden av Petter Northug, vurderer Løfaldli overfor VG.

– Ingen glimt av gammel storhet



Han kaller differansen opp til rekruttlandslagsløper Stenshagen for skuffende.

– Petter burde hengt med teten i et Skandinavisk cup-renn, i hvert fall mye lengre enn han gjorde. At han slipper på slutten er forståelig i den fasen han er i nå. Men dette gir ingen lyspunkt, sier Løfaldli, som har fulgt norsk og internasjonal langrenn – og i særdeleshet Petter Northug – i en årrekke.

Han viser blant annet til at Northug-trener Stig Rune Kveen uttalte at man så glimt av gammel storhet hos Northug etter en etappe under Strindheimstafetten for nøyaktig en uke siden.

– Jeg så ingen glimt av gammel storhet hos Petter Northug i dag, sier Løfaldli.

Slått av 43-åring



Rennet på 30 kilometer utartet seg etter hvert til en blytung affære for Northug. Med startnummer 116 på brystet kom han godt i gang og holdt følge med tetfeltet til løperne til én tredjedel av løpet var unnagjort. Ved 10 kilometerspunktet var Northug fem sekunder bak teten, men derfra gikk det skikkelig skeis.

Fem kilometer senere var han 23 sekunder bak. Da ti kilometer gjensto var han ett minutt og 13 sekunder bak, og da fem kilometer gjensto var han nesten tre minutter bak teten. Og derfra fortsatte han å tape. Til slutt var det altså over fem minutter som skilte ham fra førsteplassen. Northug ble til og med slått av 43 år gamle Jörgen Brink.

Det ble med andre ord alt annet enn en god start på konkurranseåret 2018 for Northugs del.

Forventet dårlig resultat



Og det bare fire dager før NM braker løs. Torsdag skal han gå sprint i klassisk stil. Det blir hans første ordentlige mulighet til å kvalifisere seg til OL.

– Jeg ser på at det som positivt at han stiller til start på skirenn igjen. At det ikke blir noe bra resultat er som jeg hadde forventet. Dette er veldig bra trening for det som skal skje de neste helgene. Allerede på torsdag er det alvor med sprint i NM. Da må han prestere, sier NRK-kommentator Jann Post til VG.

– Det viktigste er at han går konkurranser nå. Han trenger det med tanke på NM og Planica. Et distanserenn på tre mil er god trening for å komme i form. Han bør helst være i finalen både på NM-sprinten og i Planica, sier kanalens ekspert, Torgeir Bjørn, til VG.

Northug-trener Stig Rune Kveen skjønner at det reageres, men vil ikke avskrive eleven sin på bakgrunn av dagens løp.

– Jeg skjønner at det (resultatlisten) kan se brutalt ut, men det viktigste var at Petter fikk gjennomkjøringen han trengte, sier Northug-trener Stig Rune Kveen til NTB.

– Han la vel ikke så mye kraft i løpet etter hvert. Resultatet er ikke imponerende, men det var gjennomkjøringen som var viktig. Han trengte å konkurrere før NM, så det er jeg glad for at han gjorde. Nå får vi bare se hva som skjer de neste ukene, fortsetter han.

PS! Mens Mattis Stenshagen gikk inn til 1. plass, gikk seks andre nordmenn i mål bak ham. Martin Løwstrøm Nyenget tok 2.-plassen, mens Johan Hoel ble nummer 3.