Landslagstrener Tor-Arne Hetland kaller Petter Northugs oppførsel for et grovt overtramp og utelukker ikke ytterligere konsekvenser for skistjernen.

For første gang uttaler landslagstreneren seg om de siste dagers bråk mellom Skiforbundet og Petter Northug. Han er svært kritisk til Northugs oppførsel i sosiale medier, der Northug blant annet kom med stikk mot både trenere og lagkamerater på landslaget.

Les også: Northug-vrakingen skaper splittelse blant skilegender

Utelukker ikke sanksjoner

– Vi har våre retningslinjer og vi har noen punkter som er ganske lett å følge, og dette var et grovt overtramp mot sine lagkompiser, sier Tor-Arne Hetland til NRK.

– Får dette ytterligere konsekvenser?

– Det vil tiden vise. Vi er ikke noe fan av å ha voldsomme konsekvenser for utøverne og vi forventer god folkeskikk fra alle som er på landslaget, fordi de er store forbilder for den yngre generasjon. Vi har ikke noe botkasse, men det er mulig at vi må se på mulige sanksjoner for fremtida. For sånn som dette kan vi ikke holde på, sier Hetland til kanalen.

Northug-manageren: – Internt

VG har vært i kontakt med Northugs manager Are Sørum Langås onsdag kveld:

– Jeg har ingen kommentar. Norges Skiforbund meldte at de, og vi, skulle håndtere dette internt. Jeg forholder meg til det, skriver Sørum Langås i en tekstmelding.

Selv om Northug ikke ble tatt ut til verdenscupstarten i finske Ruka denne helgen, garanterer landslagstreneren at Northug blir å se på Lillehammer neste uke.

Sett? Skifansen med massiv slakt av Skiforbundet på Facebook

– På Lillehammer skal Petter få lov til å gå både sprint og tremil. Så er veien åpen videre. Dokumenterer han form så vet vi hva Petter kan, og da er det store muligheter for at vi ser han allerede helgen etter i Davos, Toblach, Tour de Ski og forhåpentligvis i toppform i OL, sier Hetland til NRK.

Fikk du med deg? Northug sto ikke bak bildet - disse laget Instagram-stikket