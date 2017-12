Kraftig snøvær kan gi utfordringer for Tour de Ski-smørerne

Det er ventet store snømengder før Tour de Ski-åpningen i Lenzerheide lørdag.

– Det er nå sånn at det er utendørsidrett vi holder på med. Det blir et tøft førsterenn med mye snø ser det ut til, men vi må bare brette opp ermene, sier Knut Nystad, smøresjef for langrennslandslaget, til VG dagen før dagen.

Les mer: Iversen mener Tour de Ski er viktigere enn noen gang

Lørdag går den første av syv Tour de Ski-etappene. Det åpner med sprint i sveitsiske Lenzerheide. Det er meldt mye snø og vind. Aftonbladet skriver at det kan komme opp mot 40 centimeter snø.

– Men jeg kan ikke huske at et skirenn har blitt avlyst fordi det kommer for mye snø. Det det er kjedelig om noen må gå i front for å brøyte spor, men sånn er opplegget, sier Nystad, som er forberedt på en tøff uke.

Les også: Estil mener vraket Northugs OL-sjanser er svekket

Etter tre etapper i Lenzerheide går turen til to etapper i tyske Oberstdorf, før det slutter med to etapper i italienske Val di Fiemme. Det er ventet vekslende vær både i Oberstdorf og Val di Fiemme.

– Det kommer til å bli en utfordrende Tour for oss smørere, men vi kan ikke grue oss. Det er artig å dra på skirenn og vi skal smøre etter beste evne slik at de norske får gode ski.

Les også: Norges ukjente talentfabrikk: – Elever gråter dagen de går ut

Også svenskene frykter værmeldingen.

– Vi har en prognose som sier at det blir veldig mye snø i Lenzerheide, men også flere som sier at det ikke skal komme like mye snø. Men begynner det å snø i disse dalene kommer det ofte kjempemye snø. Vi får bare håpe det ikke blir kaos, sier Erik Yngvesson, svensk smøresjef, til Aftonbladet.

Norges uttatte: Kvinner: Mari Eide, Maiken Caspersen Falla, Thea Krokan Murud, Ragnhild Haga, Kathrine Harsem, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Silje Øyre Slind, Heidi Weng, Tiril Udnæs Weng, Ingvild Flugstad Østberg Herrer: Niklas Dyrhaug, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Finn Hågen Krogh, Sjur Røthe, Sindre Bjørnestad Skar, Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth

Slik er Tour de Ski-programmet:

Lørdag 30. desember 2017 – Etappe 1 – Lenzerheide, Sveits

10:00 – Sprint, prolog, fri teknikk – Kvinner og menn

13:00 – Sprint, heat og finaler, fri teknikk – Kvinner og menn

Søndag 31. desember 2017 – Etappe 2 – Lenzerheide, Sveits

10:30 – 15 km, klassisk – Menn

15:00 – 10 km, klassisk – Kvinner

Mandag 1. januar 2018 – Etappe 3 – Lenzerheide, Sveits

11:00 – Jaktstart 10 km, fri teknikk – Kvinner

13:00 – Jaktstart 15 km, fri teknikk – Menn

Tirsdag 2. januar 2018

Hviledag.

Onsdag 3. januar 2018 – Etappe 4 – Oberstdorf, Tyskland

12:30 – Sprint, prolog, klassisk – Kvinner og menn

14:50 – Sprint, heat og finaler, klassisk – Kvinner og menn

Torsdag 4. januar 2018 – Etappe 5 – Oberstdorf, Tyskland

10:15 – Fellesstart 10 km, fri teknikk – Kvinner

10:15 – Fellesstart 15 km, fri teknikk – Menn

Fredag 5. januar 2018

Hviledag

Lørdag 6. januar 2018 – Etappe 6 – Val di Fiemme, Italia

14:15 – Fellesstart 10 km, klassisk – Kvinner

15:45 – Fellesstart 15 km, klassisk – Menn

Søndag 7. januar 2018 – Etappe 7 – Finale – Val di Fiemme, Italia

11:30 – Jaktstart – Monsterbakken Alpe Cermis – 9 km, fri teknikk – Kvinner

14:30 – Jaktstart – Monsterbakken Alpe Cermis – 9 km, fri teknikk – Menn

Klæbo har vært vinterens beste langrennsløper, men det er likevel dårlig med dametilbud: