Klæbo spurtet til ny Beito-seier: - Kommer til å lage trøbbel for alle

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) I fjor overrasket Johannes Høsflot Klæbo (21) alle med seier på sprinten på Beito. Lørdag var det intet sjokk at han var først over målstreken.

I prologen viste Klæbo at det var han som var mannen å slå på Beitostølen, og det ble bare styrket utover i konkurransen.

– Han kommer til å lage trøbbel for alle denne vinteren, kommenterte Torgeir Bjørn for NRK etter at Klæbo hadde lekt seg inn til seier i sitt kvartfinaleheat.

– Han er en kommende stjerne som har tatt steg vi sjelden har sett, mente Fredrik Aukland etter semifinalen, og hyllet hvor rutinert Klæbo gikk, spesielt tatt i betraktning hans unge alder.

– Jeg regner med at Petter Northug sitter hjemme og ser på og blir inspirert, fortsatte NRK-eksperten.

I finalen sjokkerte Klæbo de andre ved å rykke tidlig, og den ledelsen beholdt han hele veien inn.

– Han er overlegen. Det er ingen tvil om seieren. Han har et gir de andre ikke er i nærheten av, kommenterte Jann Post.

– Det smaker godt. Det er godt å være i gang med sprinten igjen. Utrolig artig å vinne, sier han til NRK.

Kasper Stadaas overrasket og tok andreplassen foran Eirik Brandsdal.

– Det smaker ganske godt. Så får vi prøve å ta han senere i vinter, sier Stadaas til NRK, og roser lørdagens vinner.

Mens Klæbo kunne juble for nok en seier på Beito, var det ikke alle andre det gikk like godt for.

Sindre Bjørnstad Skar røk overraskende ut før finalerundene, mens Finn Hågen-Krogh, som er forhåndsuttatt til verdenscupåpningen i Ruka neste helg, falt ut av kvartfinalen.

Pål Golberg, som også han har en billett til Ruka, fikk trøbbel i sin kvartfinale. Han knekte staven rett etter at startskuddet gikk, kom seg opp igjen, men knekte staven nok en gang før heatet var over.

– Det ble litt rotete. Den siste var min skyld, så det var bra det ikke gikk ut over noen andre, sier Golberg til NRK, og meldte at det «ikke er noe moro å bli knust på Beito» og at han «må skjerpe seg neste helg».

