Klæbo-sponsor mener langrennssporten er truet: – Vi trenger 20 Northug'er

SJUSJØEN (VG) App-gründeren Tom Arnøy mener at langrennssporten må bli flinkere til å bygge profiler. Eksperter VG har snakket med er ikke like negative.

Arnøy mener at langrenn er en «truet idrettsart».

– Vi trenger flere og større profiler på tvers av landegrenser. Personer som vi har både sterke sympatier og antipatier til. Profiler som vi elsker sterkt – men også personer som provoserer. Det skaper engasjement, sier Arnøy, og når vi spør om behovet for en profil som Petter Northug, svarer han:

– Vi trenger 20 profiler som Northug, og helst fordelt i mange land.

Selv sponser Zedge-gründeren ikke Northug, men Johannes Høsflot Klæbo, samt Niklas Dyrhaug og amerikanske Jessica Diggins. Det er de som er Team Zedge, og som han håper skal gjøre langrennssporten større.

Les også: Tror Tour de Ski blir Northugs OL-nøkkel

Som app-skaper vet Tom Arnøy mer enn de fleste om hva som rører seg i hodet på dagens unge, og han vet at de ikke sitter pal og stirrer på langrenn på NRK hele søndagen. Konkurransen er stor om oppmerksomheten.

– Det var noe ganske annet da jeg var ung, sier han.

Må ta ansvar

Da Johannes Høsflot Klæbo la alle bak seg i Kuusamo sist helg, skapte det vinter-feber i Norge - og svenskene kastet seg også over den nye ski-helten. Men utover det var ikke oppmerksomheten så stor.

Les også: Svenske Halfvarsson avskriver Northug

– I Norge og til dels i Sverige har vi profiler som skaper engasjement. Publikum kommer fremdeles til arenaene, journalistene jakter i flokk på positive og negative vinklinger, mediene kjemper fortsatt om TV-rettigheter og publikum er engasjert i sosiale medier. Norsk og svensk interesse er ikke nok til å holde liv i langrenn på

sikt, skriver Arnøy i en kronikk som sto på trykk i VG nylig.

Åge Skinstad, tidligere langrennssjef og nå Norges representant i FIS' verdenscupkomité, sier dette etter å ha fått kikket på kronikken:

– Langrenn trenger selvsagt absolutt de stjernene de kan få og gjerne fra flere land. Ingen tvil om det. Det er imidlertid heller ingen tvil om at et av langrenns problem er at vi ofte snakker sporten ned, antakelig fordi vi er gode i langrenn i Norge...

Tyskland og USA

Når VG sitter og snakker med Arnøy på hytta på Sjusjøen nevner han konkret Tyskland og USA som land der han gjerne skulle ha sett større interesse for langrenn. Men han har også mange andre land i tankene.

Les også: Sundby hyller Klæbo

– Men er det mulig å gjøre langrenn større internasjonalt?

– Ja, det tror jeg absolutt, sier ski-glade Arnøy.

– Det er i stor grad individene i sporten som engasjerer og skaper overskrifter. De genererer uvurderlig verdi for idretten og laget de representerer. Det gjør idretten attraktiv for publikum, men også for dem som skal finansiere gildet; sponsorer og medier som kjøper TV-rettigheter, skriver Arnøy i kronikken.

Han er klar på at dersom langrenn skal overleve i det lange løp, ikke bare i Norge og Sverige, så må de tilpasse seg til markedet.

Klæbo: Den fødte vinnerskalle

NRKs langrennskommentator Jann Post er enig i at langrennssporten trenger flere internasjonale profiler.

– Langrenn står for øyeblikket bra i Norge, Sverige, Finland og Russland. Der er det bra bredde i toppen. Men mange andre nasjoner sliter med rekrutteringen og det virker litt tilfeldig om de får fram toppløpere eller ikke, sier Post.

Åge Skinstad mener at langrenn er ikke en så liten sport som alle skal ha det til.

– Det blir faktisk satset langrenn i nesten hvert hjørne av verden hvor det er snø. Langrenn har også en stor fordel av at det er en av idrettene som blir utøvd av «ikke aktive», akkurat som sykkel og løping. I store deler av Mellom-Europa lever man av vinterturisme, og der står langrenn sentralt, sier Skinstad.

Ber Klæbo satse i Tyskland

Post er heller ikke så pessimistisk som Arnøy, han tror ikke sporten er inne på siste etappe. Men NRK-profilen sier:

– Hvis Kowalczyk og Cologna skulle gi seg, faller et par store markeder til bort. Tyskland er midt i et generasjonsskifte og står for øyeblikket ganske ribbet tilbake. Det kan by på store utfordringer på sponsorsiden. Satt på spissen så hadde det vært bra for langrennssporten om en ny stjerne som Klæbo var tysk, sier han.

TV2s mangeårige langrennsreporter Ernst A. Lersveen har allerede lansert den tanken overfor Håkon Klæbo:

– Som jeg har sagt til pappa Klæbo: Selg sønnen din til Tyskland! Der ville Johannes ha blitt megastjerne, og tyske sponsorer hadde bladd opp til langrennssporten. Det uroer meg hvis det ikke snart kommer opp noen tyskere, ikke minst med tanke på at det i stor grad er tysk næringsliv som betaler regningen i internasjonal skisport.

Les også: FIS utestenger Legkov og fem andre russere

– Tomme tribuner

Lersveen mener at langrenn er «en traust idrett», og at Norge må være åpne for nyvinninger.

– Samtidig virker det som om Norges Skiforbund ser faren, blant annet gjennom at de arrangerer en årlig samling for talenter fra hele verden, sier Lersveen.

VGs kommentator: Mest sannsynlig bare sett starten av en eventyrsesong



Tom Arnøy er blant de mange som er bekymret over Norges dominans i skisporet og at rekrutteringen i mange andre land svikter.

– Vi ser nesten tomme tribuner på skiarenaer hos mektige idrettsnasjoner. Interessen i utlandet er i ferd med å forsvinne i mangelen av resultater og utøvere som engasjerer publikum. Etterspørselen etter TV-rettigheter til World Cup i langrenn er laber

i mange av de store markedene hvor det faktisk bor mye folk, fastslår

han.