Klæbo med ny maktdemonstrasjon

LILLEHAMMER/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo lar seg ikke stoppe. På Lillehammer tok han sin fjerde verdenscupseier for sesongen.

21 år gamle Klæbo begynner å bli vant til å stå øverst på pallen, og lørdag skjedde det igjen.

På den 1,5 kilometer lange klassiske sprintprologen var det over fire sekunder (!) ned til nestemann, og etter å ha kontrollert seg videre fra både kvart- og semifinale, viste Klæbo i finalen at han er mannen å slå denne OL-sesongen - igjen.

Der tuktet han VM-kongen fra Lahti, russiske Sergej Ustjugov, hans landsmann Aleksander Bolsjunov, svenske Calle Halfvarsson og lagkompisene Emil Iversen og Sondre Turvoll Fossi.

De to sistnevnte ble tidlig hektet av, mens det ble et realt rotterace mellom de fire i tet. På oppløpet herjet imidlertid Klæbo med konkurrentene, og over målstreken bukket han til de fremmøtte mens Ustjugov gled inn 83 hundredeler bak.

– Jeg tror disse to får mange feider fremover. Vi fikk se Klæbo gjøre det på slutten og ikke i bakken, og det hadde vi ikke ventet, sier Fredrik Aukland på NRK.

Det var Klæbos fjerde verdenscupseier for sesongen (av fem mulige), og hans syvende totalt i karrièren. Russiske Aleksander Bolsjunov kapret 3. plassen foran Calle Halfvarsson.

Bra gikk det også for minstemann Northug. Da Petter røk ut i prologen, tok Even ansvar for familien Northug. 22-åringen kopierte sitt beste resultat og endte på en 8. plass.

Like bra gikk det ikke for Pål Golberg. Gol-løperen, som kom på 2. plass på Ruka-sprinten, røk ut i kvartfinalen. Enda verre gikk det for Finn Hågen Krogh. Han, som allerede har vært lovet ankeretappen i OL, røk som Petter Northug ut i prologen.

Heller ikke Eirik Brandsdal leverte opp mot sitt beste. Han røk i semifinalen. Det samme gjorde Kasper Stadaas.

