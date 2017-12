Kalla snøt Haga for seieren - ny Bjørgen-nedtur

TOBLACH/OSLO (VG) Fem norske på topp seks i Toblach, men ingen norsk jente gikk helt til topps. Det gjorde Charlotte Kalla - og akkurat den følelsen liker svensken.

Det ble en thriller om seieren i italienske Toblach. Heidi Weng ledet lenge, og det så ut til å stå mellom henne og svenske Charlotte Kalla.

Men Ragnhild Haga vartet opp med en kanonavslutning, og gikk fra å være 9,5 sekunder bak Weng ved passering 7,1 km til å være 8 sekunder foran i mål. Det holdt likevel ikke til seier, for på startnummer 60 kom verdenscupleder Charlotte Kalla.

Resultater 1. Charlotte Kalla, 22.40,1 2. Ragnhild Haga, +5,8 3. Heidi Weng, +13,8 4. Astrid Uhrenholdt Jacobsen, +17,9 5. Marit Bjørgen, +22,6 6. Ingvild Flugstad Østberg, +29,3

Hun feide all tvil til side på de siste kilometerne og tok sin tredje seier for sesongen, 5,8 sekunder foran Haga. Bak henne igjen fulgte fire nye norske jenter, og dermed ble det hele fem jenter på topp seks.

Men det var altså Kalla som vant.

– Det føles veldig bra. Hvert sekund her er superviktige, så det var bare å kjempe hele veien, sier svensken til SVT, vel vitende om at det er duket for jaktstart søndag. Da kommer hun til å ha fem norske jenter jagende bak seg.

– Det går hennes vei for tiden, sier Heidi Weng, som endte på tredjeplass, om den svenske vinneren.

– Hun har aldri vært i så bra form så tidlig i sesongen. Det skal bli spennende å se om hun er i like bra form etter jul, fortsetter hun, som var veldig fornøyd med eget renn.

TRESIFRET SEIRER: Før dagens renn sto Marit Bjørgen med 111 individuelle verdenscupseirer på 294 starter. Lørdag ble det ikke en ny en. Foto: Goran Bohlin , VG

For Bjørgen gikk det ikke like bra. Hun, med 111 individuelle verdenscupseirer og totalt 177 pallplasseringer på 295 starter, er ikke vant til å havne utenfor topp tre, men denne sesongen har hun fortsatt til gode å ende på pallen.

På 10 km fri teknikk i Toblach ble det nok en nedtur for tidenes norske skidronning, som til slutt måtte ta til takke med en 5. plass og som nå står med følgende resultater i verdenscupen denne sesongen: 18, 21, 4, 9 og 5.

