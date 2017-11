Kalla skremt av overlegen Bjørgen

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Marit Bjørgen (37) tok sin andre seier på like mange forsøk på Beitostølen. Og skremmer svenske Charlotte Kalla (30) før neste helgs verdenscupåpning.

– Kanskje må vi utenlands for å finne noen som kan slå Marit, kommenterte NRK-ekspert Fredrik Aukland før dagens ti kilometer fri teknikk for kvinner.

Etter rennet kan vi konstatere at Marit Bjørgen i hvert fall ikke lot seg slå av egne landslagsvenninner på Beitostølen. Etter å ha rundlurt Heidi Weng på fredagens ti kilometer klassisk, var hun nok en gang overlegen på samme distanse i fri teknikk.

Seiersmarginen var riktignok ikke like stor som fredag, men i mål var Bjørgen solide 12,6 sekunder foran neste kvinne.

– Det var for så vidt et bra løp, men det ble en kamp hele veien. Jeg følte noenlunde at jeg hadde kontroll, sier Bjørgen til NRK.

Haga på andre

Det var Ragnhild Haga som ble nummer to. Hun snøt Heidi Weng for andreplassen (30,1 bak Bjørgen) og skjøv Ingvild Flugstad Østberg (32,3 bak Bjørgen) utenfor pallen.

– Endelig tok hun det steget vi har ventet på. I dag viste hun at hun kan, sier Fredrik Aukland om Haga.

– Marit var det ingenting å gjøre med, men jeg var nærmere enn vanlig, smiler Haga til NRK.

Skremt Kalla

Så spørs det om Bjørgen klarer å holde stand også neste helg. Da er det duket for verdenscupåpning i finske Ruka. Der blir Charlotte Kalla en å se opp for. Den svenske yndlingen har imponert i egen åpning, og står med to seirer også hun.

– Det kiler i magen, og jeg gleder meg virkelig til premieren. Jeg har fått gode svar, og ser frem mot å spisse formen enda mer til neste helg. Men vinner hun med halvminuttet på Beito, vet jeg ikke hvem som skal ta henne, sier Kalla med Bjørgen i tankene i et NRK-sendt intervju.

– De to største internasjonale stjernene er i form, konstaterer Fredrik Aukland.

– Det blir spennende å møte henne, og hvem som er sterkest, får vi se til helgen, sier Marit Bjørgen.

