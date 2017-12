Her er Northugs nye stikk til idrettstoppene

I slutten av november ble Petter Northug (31) kalt inn på teppet for sosiale medier-bråk. I dag kom han med et nytt stikk mot pengebruken i Norges idrettsforbund.

«Tikke mot helg», står det på et bilde Northug i dag la ut på sin «story» på Instagram.

Med teksten følger et bilde av tidligere generalsekretær i Norges idrettsforbund, Inge Andersen, som også tidligere har fått gjennomgå på Northugs konto. Andersens hode er plassert på kroppen til Leonardo DiCaprio, fra en scene i filmen «The Wolf of Wall Street».

Sammen med «Tikke mot helg» har Northug slengt på en såkalt emoji av en dollarbunke som flyr av gårde.

Fikk du med deg denne? Northug måtte gjennom knallhard «Hetland-test»

31-åringen har også kommet med stikk på Instagram i andre sammenhenger:

Ny runde innsyn

Idrettstoppene Inge Andersen og Tom Tvedt er blant dem som har fått gjennomgå mest fra Northug i sosiale medier. Bildene begynte å komme etter at Idrettsforbundet åpnet opp for at media kunne få innsyn i reiseregninger og bilag fra 2012 og utover.

– Når du ser hva slags folk som kommenterer og nettroll som henger seg på, så trenger ikke du være en som oppmuntrer til at det mobbes og harseleres med folk, sa Vidar Løfshus til VG i midten av november.

I går startet innsynsrunde nummer tre, og i dag kom altså Northug med nok et stikk i retning tidligere generalsekretær Inge Andersen.

Bakgrunn: Idrettstoppenes bilag lagt frem: Konjakk, magnumflasker og østers

Harselerte



Etter at Northug ble kalt inn på teppet av landslagsledelsen for sosiale medier-prat i slutten av november, har det vært relativt stille fra 31-åringen.

– Jeg og han hadde en diskusjon i går rundt middagen. Vi pratet rundt det som hadde skjedd den siste tiden. Han sier han gjorde det stuntet med bakgrunn i humor og som han jobber med sosiale medier og sin egen markedsføringsplan. Det er en del av varemerket hans, sa landslagssjef Vidar Løfshus til VG i starten av desember.

Da hadde han i flere uker harselert med både NIF-topper, lagkompiser og landslagsledelsen. Særlig bråk skapte det da han la ut et bilde på Instagram hvor han kom med et tydelig stikk mot både trener og lagkamerater.

Husker du hva det gikk ut på? Hvis ikke kan du få en påminnelse her.

Den gangen fikk Instagram-stikket betegnelsen «et grovt overtramp» av landslagstrener Tor-Arne Hetland.

– Vi er ikke noe fan av å ha voldsomme konsekvenser for utøverne og vi forventer god folkeskikk fra alle som er på landslaget, fordi de er store forbilder for den yngre generasjon, uttalte han.

Svensk rival fyrer løs mot Northug: