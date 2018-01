Heidi Weng nektet å ta imot klem fra Østberg etter dramatisk fall

OBERSTDORF (VG) Heidi Weng (26) spurtet om seieren mot Ingvild Flugstad Østberg (27). Så falt hun – og etterpå ville hun ikke ta imot trøst fra vinneren.

– Det er kjempekjedelig, og heldigvis var det ikke meg som var i veien for henne. Jeg var nesten mest glad for det, sier Østberg til VG.

En irritert Weng stilte ikke opp til intervju like etter målgang. Fallet førte til at hun til slutt endte på 11. plass. Weng gjemte ansiktet i sine egne hender ved målgang, og lot seg ikke trøste av lagvenninnen Østberg.

Weng ville ikke ha trøst av noen.

Flau



– Jeg hadde ikke tatt imot noen trøstende ord fra noen som helst akkurat da jeg kom i mål. Da hadde jeg bare lyst til å være litt i fred og tenke meg om. Sånn må man få lov til noen ganger. Akkurat da var jeg veldig flau, sier Weng til VG.

– Enten var hun klar til å få en klem, eller så var hun ikke det, og det var hun ikke. Hun får veldig lov til å bruke litt tid på seg selv for å fordøye det. Det skjønner jeg veldig godt.

Weng forteller at hun synes det var «flaut» å gå over målstreken etter fallet. Hun forklarer fallet med at hun hadde altfor høy fart og at det var is på oppløpet.

– Hennes egen feil

Østberg tok sin tredje strake etappeseier i Tour de Ski. Weng-fallet gjør også at hun øker forspranget i Tour-sammendraget. Nå leder Østberg med 57 sekunder.

– Jeg tenker ikke så mye på sammendraget. I dag hadde jeg uflaks fra start til mål. Jeg får ikke gjort noe med det, sier Weng.

– Det skaper jo litt mer spenning. Jeg trenger opp mot halvannet eller to minutter. Vi kan bevare spenningen litt til, men Heidi har to fantastiske etapper foran seg for hennes del. Jeg får bare gi jernet, sier Østberg.

– Men hvem vinner?

– Det er «Wenger'n», sier hun.

Eurosports langrennsekspert Vibeke Skofterud tror hendelsen kan bli helt avgjørende for sammenlagtseieren.

– Det har enormt mye å si for Tour de Ski. Østberg får med seg 15 sekunder ekstra. Det er en kjempefordel, sier Skofterud, som mener Weng kan takke seg selv:

– Det er hennes egen feil. Hun faller for eget grep.

Falla: – Heidi hadde fortjent den

Maiken Caspersen Falla kom på andreplass som følge av at Weng falt foran henne på oppløpet.

– Det er veldig synd at Heidi ikke vinner. Jeg hadde vært godt fortjent med en tredjeplass. Heidi hadde fortjent den, sier Falla, som nå reiser hjem og står over resten av Tour de Ski.

Torsdagens renn både startet og sluttet på dramatisk vis for Weng. Allerede på første runde brakk hun staven, men et effektivt stavbytte førte til at hun likevel kom godt ut av det. Fallet i spurten var derimot ikke til å rette opp.

Finske Krista Pärmakoski ble nummer tre i et hendelsesrikt renn som inneholdt flere stavbrekk og fall i et tettpakket felt.

Anne Kjersti Kalvaa kom på 8. plass. Silje Øyre Slind ble nummer 16, mens Tirild Udnes Weng endte på 30. plass.