Frustrert Sundby slaktet seg selv og løp forbi deler av pressen

VAL DI FIEMME (VG) Martin Johnsrud Sundby (33) gjorde bare noen få intervjuer i pressesonen etter en skuffende 11. plass på den nest siste Tour de Ski-etappen. Deretter løp han fra resten av mediene som ville høre hva som gikk galt.

På en dag hvor kasakhstaneren Aleksej Poltoranin til slutt vant den 15 kilometer lange fellesstarten i klassisk stil, foran russeren Andrej Larkov og canadiske Alex Harvey, lurte flere på hva som hadde gått galt med de norske utøverne.

Slaktet seg selv



Beste nordmann på resultatlisten ble nemlig Hans Christer Holund på en åttendeplass. Sjur Røthe brøt, Didrik Tønseth ble nummer ni, Niklas Dyrhaug ti, Emil Iversen 18, og Martin Johnsrud Sundby havnet på en 11. plass.

– Det er forferdelig dårlig og ikke bra i det hele tatt. Det er skremmende ræva, sier en tydelig oppgitt Sundby til NRK om sitt eget løp lørdag. Han kaller også avstanden opp til Cologna, på ett minutt og 42 sekunder, under morgendagens jaktstart-etappe for «håpløs».

Løp forbi pressen



Sundby snakket med flere TV-medier etter rennet og rakk også innom TV 2 under sin ferd gjennom pressesonen. Men da VGTV og skrivende medier ventet et lite stykke lengre bort begynte Sundby å løpe. Han ville ikke snakke. Ifølge Gro Eide, medieansvarlig for langrenn i Norges Skiforbund, frøs 33-åringen.



– Løperne våre er gjennom skisesongen utrolig gode til å stille opp og by på seg selv til media. At det noen få ganger etter en hard konkurranse i kulda prioriteres å ta vare på helsa, mener jeg vi må ha forståelse for, skriver Eide i en SMS – på VGs spørsmål om det er godt nok at Norges største stjerne i Tour de Ski velger en slik løsning.



– Han hadde vel prioritert noen av de mediene som står foran deg og var småkald. Da hadde han vel hastverk. Men jeg synes utøverne byr seg frem hele tiden og er stort sett disponible til alle døgnets tider, sier landslagstrener Tor-Arne Hetland.

– Må gjøre prioriteringer



– Er skiforbundet tjent med at de raser gjennom her selv om kanskje TV-medier er viktigere?

– Vi prøver å være tilgjengelig for mediene hele tiden og av og til må man gjøre prioriteringer som gjør at restitusjonen går raskere. Nå tror jeg at Martin trengte å få i seg mat og varme klær, sier Hetland.

Landslagstreneren medgir også at Sundby var skuffet. Et av Norges største medaljehåp på flere distanser i OL har hatt en trøblete sesong så langt. Tour de Ski har gitt Røa-løperen enkelte svar, men det har vært varierende også i Mellom-Europa den siste uken.

Skuffet Dyrhaug



Niklas Dyrhaug sier at han hadde gledet seg til dagens distanse og håpet å kjempe om pallen. Han innrømmer etter tiendeplassen at han per dags dato er et stykke bak verdenstoppen. Han får gode svar fysisk, men mangler «punch» for å kjempe om de tre beste plassene på en dag som dette.

– Det går «jækla» fort med de utlendingene. Vi har satt standarden før, men det gjør vi ikke nå. Det må vi erkjenne. Vi som lag må reise oss til mesterskap, sier Dyrhaug.

Didrik Tønseth hadde en grei dag for egen del.

– Jeg var bra fremme til sisterunden og håpet at de (i tetkvartetten) skulle gå jevnt. Men de gikk til enda mer. Da var det bedre og mer verdt det for meg å roe ned, sier Tønseth.