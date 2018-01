Frustrert Sundby slakter seg selv: – Skremmende ræva, helt håpløst

VAL DI FIEMME/OSLO (VG) Sergej Ustjugov (25) brant kruttet tidlig og Martin Johnsrud Sundby (33) hang ikke med. Da fikk Dario Cologna (31) muligheten til å feste grepet om ledertrøyen i Tour de Ski.

Etter lørdagens renn gjenstår det bare ett løp av årets Tour de Ski, og det går mot sveitsisk seier for Dario Cologna.

På dagens 15 kilometer lange etappe festet «Super Dario» grepet om å vinne den gjeve konkurransen. Mest av alt fordi at både russiske Sergej Ustjugov og vår egen Martin Johnsrud Sundby sviktet da det gjaldt som mest.



– Det er forferdelig dårlig og ikke bra i det hele tatt. Det er skremmende ræva, sier en tydelig oppgitt Sundby etter løpet.



Tidligere lørdag: Heidi Weng utklasset Flugstad Østberg

Cologna klarte nemlig ikke å sikre bonussekunder, men det ble ikke avgjørende da de to konkurrentene endte langt bak.

– Det er håpløst, sier han når han får vite hva status i Tour de Ski-sammendraget er.

Faktum er nå at Ustjugov er 1.21.5 bak Cologna, mens Sundby er 1.42.2 bak.

– Har ikke noe å skylde på



IKKE FORNØYD: Martin Johnsrud Sundby var nådeløs mot seg selv etter løpet. Foto: Goran Bohlin , VG

Sundby ble nummer 11, mens Ustjugov gikk i mål som nummer 14, og dermed blir det fryktelig vanskelig å ta opp kampen med Cologna. Ustjugov vant begge de to innlagte spurtene, men det hjelper lite når han er så langt bak i mål.

– Jeg har ikke noe å skylde på heller, det er bare ikke bra nok i dag. Det er opp og ned hele veien, og det er det som irriterer meg. Det er ikke vanlig for meg å bli fragått på den måten i 15 kilometer klassisk, sier Sundby.



Fra fredag: Rørt Iversen vant endelig

– Jeg kan ikke skjønne at noen kan hindre Cologna i å vinne Tour de Ski, konstaterte Torgeir Bjørn i NRKs kommentatorboks.

Kasakhstansk seier



Ingen norske klarte å henge med på tetgruppen som besto av Cologna, Andrej Larkov, Alex Harvey og Aleksej Poltoranin da de kom inn på oppløpet og skulle spurte om seieren.

Der var det sistnevnte som var sterkest, mens det ble russisk 2. plass og kanadisk på 3.

Les også: Northug snur – går likevel i Piteå

Hans Christer Holund ble beste nordmann på 8. plass, foran tre andre nordmenn: Didrik Tønseth (9.), Niklas Dyrhaug (10.) og nevnte Sundby (11). Emil Iversen – som vant fredagens etappe – ble nummer 18.

– Det var et tøft løp. De fire første, da de dro til, da kjente jeg at det kom til å bli tøft. Det var så tøft at jeg nesten så dobbelt på vei opp siste bakken der, sier Didrik Tønseth etter løpet.

– Uff, det var tøft da de gutta fremst skrudde opp tempoet, sukker han.

SKUFFET: Martin Johnsrud Sundby. Foto: Goran Bohlin , VG

Blir kamp om 2.-plassen



Landslagssjef Vidar Løfshus var skuffet da han snakket med NRK etter løpet, og sier han hadde håpet at hans menn skulle være med og dominere løpet mer enn de gjorde.

– Jeg hadde håpet å være med å kjempe om pallen, men jeg var ikke helt der. Jeg mangler den siste «punchen» for å være med helt der oppe. Jeg må hjem å trene, sier Niklas Dyrhaug.

Les også: Fourcade-seier foran tre nordmenn

– Jeg blir lekt med. I dag er jeg ikke god nok, var den knusende dommen fra Hans Christer Holund, som har 51 sekunder opp til pallplass i Tour de Ski-sammendraget.

Søndag skal det hele avgjøres da løperne skal opp en 9 kilometer lang slalåmbakke. Da får Sundby og Ustjugov muligheten til å gjøre opp om det som nesten må bli en kamp om 2.-plassen, da Cologna sannsynligvis tar seieren greit hjem.