I helgen får vi første duell mellom Charlotte Kalla (30) og Marit Bjørgen (37). Treneren tror svensken kan tukte den norske mesteren allerede nå.

– Charlotte virker veldig sterk, sier svenskenes norske landslagssjef Ole Morten Iversen til VG.

– Det kjennes bra

Grunnlaget for den uttalelsen legger nordmannen i Kallas prestasjoner forrige helg. Da hadde svenskene sin sesongåpning i Gällivare, Kalla gikk til topps på både fem kilometer fri teknikk fredag og 10 kilometer klassisk lørdag.

– Det kjennes bra, men det finnes mer å ta av. I Ruka må jeg nok åpne enda tøffere enn det jeg gjorde i dag, sa Kalla til SVT etter dobbeltriumfen.

– Hun gikk veldig fort sist lørdag og tiden var god. Hun kan ikke være så langt unna Marit Bjørgen, men vi får svarene først når de står side om side på startstreken. Vi er spente, sier Iversen.

Se intervjuet med Kalla etter Bjørgen-duellen under sommerens Blink-festival:

Beinskade

Dette er Kallas andre sesong der hun har «tatt en Northug» og valgt å stå utenfor landslaget. Dermed har ikke Iversen vært så tett på den svenske stjernen i oppkjøringen til årets sesong.

– Hun hadde en beinskade i høst, så det var en periode hun ikke kunne løpe. Men jeg har følelsen av at sesongen hennes blir bra, forteller Iversen, som er pappa til den norske langrennssløperen Emil Iversen.

– Er det andre svenske løpere nordmenn bør være obs på?

– Vi har jo Stina Nilsson, Anna Haag og Hanna Falk. De er godt forberedt og kommer til å kjempe i toppen denne vinteren også. Vi gleder oss til å komme i gang!

SVENSK JOBB: Ole Morten Iversen er landslagssjefen til Charlotte Kalla (t.v.). Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Rotte seg sammen med Falla?

Marit Bjørgen har ladet opp til Falla-duellen med å vinne begge distansene på Beitostølen sist helg. Hun viste knallform og gjorde de norske lagvenninnene frustrerte. Heidi Weng og Ragnhild Haga hadde snakket om å slå seg sammen for «å ta» Bjørgen, men klarte ikke å stoppe veteranen.

– Det er bra vi klarer å gjøre det litt mer spennende. Det er som Heidi sier, det er gøy dersom noen slår Marit snart og at vi bytter på litt. Men det får vi gjøre senere. Vi unner Marit alt godt. Hun er rå, men vi vil ikke at det skal bli kjedelig for publikum heller, sa Haga.

– Da får kanskje jeg rotte meg sammen med Charlotte Kalla, kontret Bjørgen som et passende motforslag.

