Flugstad Østberg tok over ledelsen i Tour de Ski

LENZERHEIDE/OSLO (VG) Ingvild Flugstad Østberg (27) var overlegen på 10 kilometeren og leder Tour de Ski etter to av syv etapper.

Men spørsmålet er om hun fullfører hele touren.

– Vi har snakket mye om ulike scenarioer gjennom hele forsesongen. Planen er å ta det litt løp for løp. Dere får spørre hver dag, og så får jeg svare hver dag, sa Flugstad Østberg til NTB før rennet.

VGs kommentator om årets utgave: Tour de Parodi

Løperen fra Gjøvik Skiklubb har nå ni verdenscupseirer. Syv av dem har kommet i Sveits.

Etter sprinten lørdag, hvor hun ble nummer ni, var 27-åringen forbannet på seg selv. Søndag slo hun nådeløst tilbake på det skarpe føre.

– Det var virkelig vanskelig å gå fint på ski i dag. Det var vanskelig både oppover og nedover, så jeg er veldig fornøyd med rennet, sier vinneren til arrangøren.

Flugstad Østberg vant 26 sekunder foran Heidi Weng og 42 sekunder foran Sadie Bjornsen.

– Jeg håper jeg kan fortsette formen og bli bedre fram mot OL i februar, sier Flugstad Østberg.

Se Flugstad Østberg irritert her: (saken fortsetter under videoen)

Går ut først



Mandag går hun først ut på 10 kilometer jaktstart. Hun leder Tour de Ski foran 31 sekunder foran Heidi Weng. Jessica Diggins er nummer tre 1:05 bak. Drøyt ti sekunder bak følger Sadie Bjornsen og Natalia Nepryaeva.



– Oi, det har ikke tenkt på ennå. Da kommer jeg til å starte først i morgen og vil bli jaktet på av mange rasker jenter. Det blir tøft, sier Gjøvik-jenta.

Fra dagens herrerenn: Røthe om Northug: – Soleklart at han skulle vært her

Lørdagens vinner Laurien van der Graaff ble nummer 35 over to minutter bak Flugstad Østberg. Lørdagens vinner Laurien van der Graaff ble nummer 35 over to minutter bak Flugstad Østberg.

Topp 5 på 10 kilometer: 1) Flugstad Østberg + 26.59,4, 2) Weng +25,7, 3) Bjornsen +42,2, 4) Niskanen +48,9, 5) Haag +52,6

– På toppen av bakken ville jeg nesten ikke gå fort for det var så mye is nedover. Utrolig gikk det bra. Det er moro at det gikk så bra til slutt, sier Weng til TV 2.

Så du at Northug gikk sitt første renn på nesten en måned? Slik forsvarer Tor Arne Hetland uttaket: (saken fortsetter under videoen)

Jacobsen brøt regler



Astrid Uhrenholdt Jacobsen måtte ta til tårer etter sprinten. Heller ikke søndag hadde hun dagen. Uhrenholdt Jacobsen kom på ellevteplass, godt over minuttet bak. Hun innrømmer også at hun ikke fulgte regelverket på det glatte føre.

– Jeg håper bare at jeg ikke blir disket. Jeg var ute av løypen, og kom inn i startsporet feil vei for å komme meg tilbake igjen. Det er ikke helt etter reglene, sier Uhrenholdt Jacobsen til TV 2.

Mari Eide åpnet forrykende og var blant de raskeste på åpningspunktene, men mot slutten sprakk 28-åringen og endte som nummer 27.

Kathrine Rolsted Harsem ble nummer 17, Silje Øyre Slind nummer 26, Maiken Caspersen Falla nummer 32, Anne Kjersti Kalvå nummer 33.

Tiril Udnes Weng gikk tidlig på trynet i rennet - rett foran VGs fotograf Gøran Bohlin. Hun endte på 57. plass.