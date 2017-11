Fire nye russere utestengt - Sundby kan rykke opp til OL-sølv

Maksim Vylegzjanin (35) og tre andre russiske utøvere mister OL i Pyeongchang etter at IOC har utestengt dem på livstid.

Det melder det russiske nyhetsbyrået Tass.

De russiske langrennsløperne Maxim Vylegzjanin, Aleksej Petukhov (34), Jevgenija Sjapovalova (31) og Julia Ivanova (32) er utestengt på livstid, og får dermed heller ikke konkurrere i OL.

I tillegg strykes resultatene deres fra OL i Sotsji i 2014 og frem til i dag.

Vylegzjanin tok i mesterskapet på hjemmebane i Russland tre OL-sølv, blant annet på 50 kilometer fri teknikk.

Der ble norske Martin Johnrsud Sundby nummer fire, men etter den siste tidens utestengelser kan han nå rykke opp på sølvplass.

MISTER MEDALJENE: Maksim Vylegzjanin (fra venstre) tok sølv og Aleksander Legkov tok gull på femmilen under OL i Sotsji. Nå er begge utestengt og resultatene deres strøket. Foto: Charlie Riedel , AP

Det var allerede klart at Aleksander Legkov fratas gullmedaljen. Nå mister i tillegg Vylegzjanin sølvet.

– Alle fire løperne fikk livstidsutestengelse basert på de samme avgjørelsene som ble gjort i saken mot Legkov og Belov, sier en kilde til TASS.

Vylegzjanin gikk i tillegg på det russiske laget som tok sølv under lagsprinten i 2014. Der ble Ole Vigen Hattestad og Petter Northug nummer fire, men nå kan det komme en bronsemedalje i posten.

– Jeg vil gjerne ha det bekreftet først. Det er egentlig bare trist, selv om det eventuelt kan bli en bronse, sier Hattestad til Nettavisen.

Vylegzjanin forventet straff

Totalt er til nå seks russiske utøvere som deltok i Sotsji i 2014 utestengt, etter at Jevgenij Belov (27) og Aleksander Legkov (34) forrige uke fikk sin dom fra IOC.

De russiske utøverne har ikke avlagt positive dopingprøver, men diskvalifikasjonene kommer som et resultat beviser samlet inn av WADA-granskingen ledet av Richard McLaren.

McLaren har slått fast at det var statsstøttet doping under Sotsji-lekene, og at dopede utøveres urinprøver ble byttet ut med rene prøver.

Vylegzjanin uttalte etter Legkovs dom at han også forventet straff.

– Hvis de fikk en slik dom, kan vi andre forvente samme dom, sa han til Sport Ekspress.

Russlands president Vladimir Putin benekter torsdag funnene i McLaren-rapporten.

– I Russland har det aldri vært og jeg håper at det heller aldri vil bli statlig systematisk doping, sier han ifølge Tass.

Han hinter samtidig til at utestengelsene av russiske utøvere før OL kan ha blitt gjort for å skape misnøye blant idrettsutøvere og sportsfans i Russland før presidentvalget i mars.

– Som svar på vår påståtte involvering i (det amerikanske) valget, ønsker USA å skape problemer ved valg av russisk president, sier han ifølge nyhetsbyrået.

Petukhov: – Dette er en krig

– Denne beslutningen er tatt på bølgen av anti-russisk hysteri, sier politikeren Dmitrij Svisjtsejv til nyhetsbyråret R-sport. Han sitter i sportskomiteen i parlamentet og representerer det ultranasjonalistiske partiet LDPR.

– Jeg går ikke inn for å boikotte OL 2018, men vi må ikke akseptere alt, sier den tidligiere skøytestjernen Svetlana Zjurova, nå politiker for Putins parti Forente Russland.

Utestengte Petukhov varseler samtidig på sin Instagram-profil at han ikke kommer til å gi seg uten kamp.

– Jeg kommer til å kjempe til siste slutt. Dette er en krig, og den må vi vinne, skriver sprinteren Aleksej Petukhov på sin instagram-konto.

Den russiske skipresidenten Jelena Välbe varsler overfor nyhetsbyrået R-sport at avgjørelsen kommer til å bli tatt videre til CAS.

