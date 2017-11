Falla lekte seg til seier på Beito-sprinten: - Verdens beste sprinter

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Regjerende VM- og OL-mester på sprint, Maiken Caspersen Falla (27), gjorde som hun ville på den nasjonale åpningen på Beitostølen.

Allerede på prologen viste hun seg som den beste sprinteren på Beitostølen, riktignok uten at blant andre Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng stilte på startstreken til den klassiske sprinten.

Og selv om Falla meldte at hun syntes «det var tungt» etter å ha kontrollert seg inn til seier i kvartfinalen, var det ingen som kunne matche Fet-løperen i snøføyka på Beito.

I finalen slo hun Mari Eide, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Tiril Udnes Weng, Kari Vikhagen Gjeitnes og Ane Appelkvist Stenseth. Hun avgjorde i den siste bakken etter å ha ligget i fjerdeposisjon foran den.

– Jeg er veldig glad, egentlig. Det gikk bedre og bedre hele veien, og da er det så deilig å gå sprint, sier en glad Maiken Caspersen Falla til NRK.

VG Live: Vi fulgte damesprinten på Beito her!

Det gikk ikke så bra for Kathrine Harsem. Hun røk ut i semifinalen:

– Hun er verdens beste sprinter, kommenterte Fredrik Aukland før finalen.

Der viste hun muskler, og parkerte motstanderne i den siste bakken. Målstreken krysset hun i ensom majestet.

– Det er rett og slett et annet nivå på det hun leverer, kommenterte Jann Post da hun gikk over den.

Hjemmehåpet Mari Eide, som er oppvokst rett ved skistadion på Beitostølen, endte på andreplass foran Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Jeg tror det er en like stor seier for Mari som det er for Maiken, mente Post.

– Jeg føler jeg har tatt et steg i riktig retning i dag, sier Eide, som håper å være med til Finland neste helg og som ønsker å bli med til OL.

VG kommer tilbake med mer!