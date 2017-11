GÅLÅ/RUKA (VG) Petter Northug ble slått med nesten halvannet minutt på sitt første renn for sesongen. Slik tolker ekspertene det.

– Jeg tror det viktigste for Petter var å komme i gang med sesongen. Det første rennet dreier seg ofte om «å få i gang kroppen», og jeg tviler også på at han presset seg maksimalt.

Det sier Åge Skinstad, langrennssjef mellom 2006 og 2015 og som skal være ekspert for Discovery under OL, til VG. Han snakker så klart om Northugs aller første renn for sesongen, der den norske OL-kongen endte på en 17. plass på 15 kilometer fri på Gålå i Norgescupen, nesten et og et halvt minutt bak Anders Gløersen.

Skinstad før Gålå-starten: Northug kan gå gode renn uten å vinne

– Som landslagsutøver er han allerede tatt ut til Lillehammer (neste helg), og det er heller ikke i Norgescupen han skal prestere. Men det var bra å få dette rennet som en gjennomkjøring foran verdenscupen, sier Skinstad, og bemerker at nivået i Norgescupen nok er betydelig høyere enn hva folk tror.

Sett? Skifansen med massiv slakt av Skiforbundet på Facebook

– Fenomenalt



Tidligere treningspartner Hallgeir Moen Lundemo kaller Northugs innsats fredag «fenomenal».

– Det var fenomenalt løp med den inngangen. Det var ett av de beste løp han har gjort i individuell start på mange år. Meget overraskende. Jeg hadde ikke trodd at han skulle gått så bra, sier Lundemo og begrunner:

– Vi som kjenner historien hans vet at utenom 15 kilometeren i Falun har det ikke vært så oppløftende resultater. Vi må se på detaljene. Når Petter gikk så bra på enkeltstart og gikk alene viser det at han burde vært i Finland. Uten tvil.

Les også: Northug-vrakingen skaper splittelse blant skilegender

Lundemo er offensiv på Northugs vegne før verdenscupen i Lillehammer neste helg.

– Dette lover meget bra etter at han får et renn lørdag også. Hadde han gått i Finland hadde jeg hatt enda mer tro. Da hadde han fått mer matching. Gløersen ville vunnet om det var verdenscup i dag, for det var et strålende løp. Hadde Petter gått sprint i dag ville han hevdet seg helt i toppen, tror Lundemo.

Skistjernens hilsen til Northug:

Northugs skjebnekalender: Her må han prestere

– Ikke overbevisende



Skiekspert Øystein Milli, som fulgte løpet på VGTV, er mer nøktern.

– Det er ikke sånn at vi kan si at Northug overbeviser voldsomt, men han gjør det greit nok, sier han.

– Det er ikke noe Northug-krise etter mitt skjønn på bakgrunn av dette. Han har hatt mange sesongåpninger som har vært både bedre og dårlig. Han har gjennomført et bra renn og kom seg i mål. Dette her er greit, sier han.

Landslagsløper Martin Johnsrud Sundby er enig med de to.

– Det tror jeg ikke man skal legge noenting i. Bare å stikke til Gålå og sikkert på noen treningsski, synes jeg er tøft gjort. Jeg tror vi skal vente til neste helg med å dømme hvordan ting kommer til å bli, sier han til VG.

Og dette sier han om at russerne er takknemlige overfor ham:

Team Northug: Helt greit



Selv var Team Northug brukbart fornøyd med gjennomføringen på Gålå.

– Helt greit, er Northug-trener Stig Rune Kveens umiddelbare dom over egen løper.

– Han var greit fornøyd selv også. Han gikk så fort han kunne, og er godt fornøyd med å være i konkurranse, fortsetter han, før også han bemerker at det er et høyt nivå i Norgescupen.

Kveen bedyrer at resultatene på Gålå (Northug planlegger å gå lørdagens sprint også) «ikke er viktige i det hele tatt», og at det heller ikke er viktig å vise seg frem overfor landslagsledelsen. Med tanke på OL hevder Kveen at Northug er i rute, men da skal han være i langt bedre slag.

– Hva må forbedres fremover?

– Alt. Det er viktig å få trent bra og gjennomføre gode, harde økter, svarer Kveen.

Svensk kommentator forbannet på Northug: - Respektløst

– Trenger en rygg



Kjetil Kroksæter, Adressa-kommentator, var oppgitt over Northugs oppførsel i midtuken. Kommentatoren tror derimot at han fikk en god gjennomkjøring inn mot neste helg.

– Jeg synes ikke vi skal legge så mye vekt på den innsatsen: Det er naturlig at han ikke kan prestere veldig godt etter en periode med sykdom og problemer med tunge bein. Jeg tror han fikk en grei gjennomkjøring og gjort de nødvendige presterer viktig neste sesong, sier Kroksæter.

– Jeg tror det var bra for Petter at han ikke var i Finland, legger han til.

Sparringspartner Chris Jespersen tapte en pallplassering på de to siste kilometerne på Gålå, og ifølge Kveen var Petter Northug mest misfornøyd med akkurat det. Selv sier Jespersen at «jeg er vant med at Petter erter meg for å være treig», og at lagkompisen er «på skuddhuld».

– Ingen hadde klart å gå fra Petter på en fellesstart. Han er bare ikke helt der ennå når han må gå alene. Han trenger en rygg, sier Jespersen til VG, og legger til:

– Jeg skjønner at han sliter med å presse seg mentalt når han skulle ha vært i Kuusamo.

Northug er ikke redd for å drive satire på sosiale medier:

Best av alle fredag var Anders Gløersen. Han var i mål på tiden 34.39,7, hele 22,7 sekunder foran Mathias Rundgreen på 2. plass og 39,2 foran Eirik Sverdrup Augdal på 3. Ned til Northug var det altså ett minutt og 27 sekunder.

– Han kan bedre. Jeg håper han kommer sterkere tilbake, er Rustad-løperens dom over Norges mest omtalte skistjerne de siste dagene.

VG-sportens kommentator: «Fremstår som en pissekonkurranse»



Slik endte rennet:



1. Anders Nøstdahl Gløersen : 34.39.7

2. Mathias Rundgreen : + 22.7

3. Eirik Sverdrup Augdal : + 39.3

4. Chris Jespersen : + 41.5

5. Gaute Kvåle : + 53.8

6. Jan Thomas Jenssen : + 54.2

7. Johan Tjelle : + 56.5

8. Per Kristian Nygård : + 57.2

9. Vebjørn Turtveit : + 57.4

10. Ole Jørgen Bruvoll : + 57.7

-------------------------------------------

17. Petter Northug : + 01.27.2