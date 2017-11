Diggins drømmer om at skiløpere skal bli stjerner i USA

SJUSJØEN (VG ) Jessica Diggins (26) drømmer om at Johannes Høsflot Klæbo (21) en dag ikke skal få gå i fred på gata i USA.

– Jeg husker Petter Northug en gang sa at «jeg kom til USA og ingen visste hvem jeg er». Jeg håper at skiløpere en dag kan bli stjerner også i USA. Da hadde vi kommet langt, smiler amerikaneren bredt.

Det gnistrer fra peisen og tre langrennsløpere snakker om hvordan de kan gjøre sporten sin større.

Johannes Høsflot Klæbo er i ferd med å skape Beatles-tilstander i Norge. Men hva skjer i resten av verden?

– Vi må få med flere land. Og et verdenscuprenn i USA hadde vært veldig bra, sier sist helgs triumfator.

Etter en familieferie for noen år siden, kom Johannes Høsflot Klæbo drømmende hjem til Trondheim: – Tenk deg en sprint i Central Park, sa han til sin sponsor Tom Arnøy, gründeren bak app-suksessen Zedge.

– Ja, gjerne sprint i Central Park. Men jeg skulle aller helst se en tour over hele USA, sier Jessica Diggins.

Hun, Klæbo og en friskmeldt Niklas Dyrhaug (30) sitter i lyset fra peisen og prater. De er alle knyttet til Zedge, og ski-glade Arnøy er opptatt av hvordan de skal heve langrennssporten.

– Til syvende og sist er det vi skiløperes jobb å løfte sporten, mener Klæbo.

– Jeg har ikke som mål å bli stjerne i USA, men ja, det hadde vært rått om vi hadde fått skirenn der borte. Så får det rundt komme som det kommer, fortsetter 21-åringen.

– Det krydde av tilskuere på mini-touren i Canada, det er et godt tegn på at sporten kan bli populær i Nord-Amerika, sier Niklas Dyrhaug.

– En Tour i Nord-Amerika på samme måte som Tour de Ski hadde vært noe på slutten av sesongen, mener han.

TRENER: Niklas Dyrhaug, Johannes Høstflot Klæbo og amerikanske Jessica Diggins trente sammen i Natrudstilen på Sjusjøen onsdag. Foto: Geir Olsen , VG

– Og med Alex Harvey i Canada og Jessica i USA har vi allerede to profiler, sier Klæbo.

– Og jeg er ikke beskjeden for å markedsføre det vi driver og drømmer om, smetter Jessica Diggins kjapt inn.

På kjøkkenet hører vi at pappa Håkon Klæbo er i full gang med middagen.

– Jeg føler at langrennssporten må bli mer show og rock n’roll. Ting skal se spektakulært ut. Folk skal føle at det er kult. Det er vår jobb å gjøre at de føler de, mener sønnen.

– Folk vil ikke sitte og se på løpere som går inn i skogen og kommer tilbake to timer senere. Den tiden er over.

Johannes Høstflot Klæbo og amerikanske Jessica Diggins i hytta på Sjusjøen. Foto: Geir Olsen, VG Foto: Geir Olsen , VG

Den nye langrennshelten mener også at det er en ny holdning til at mange unge ser opp til folk og vil gjøre det samme som dem:

– Men det er vanskelig hvis de ikke vet hvordan vi trener og hva vi gjør. Derfor må vi vise dem.

Johannes Høsflot Klæbo mener at løperne må gi av seg selv for å trekke folk til langrennssporten. Det er en viktig grunn til at han har sin egen videoblogg, der han viser “alt” han driver med.

– Jeg har ingen hemmeligheter å skjule. Og jeg tror at det er viktig for unge å se hvordan vi gjør det. Så kan de få lyst til å gjøre det samme.

– Vi løpere blir bedre for hvert år, men vi må også jobbe for at sporten som helhet blir bedre og bedre.

For Jessica Diggins er det en opplevelse å se hvor stor skisporten er i Norge.

– I Norge er ikke langrenn bare sport. Det er kultur. I Norge er ski en av del av livet. Det er morsomt å se hvor stort det er. Å se bestemødre og bestefedre heie på oss når vi går. I USA er det mange som ikke aner hva vi driver. “Hva skal du med de stavene”, spør de.

Diggins - verdensmester i lagsprint sammen med Kikkan Randall - bor hele vinteren i Europa for å gå renn der.

– Dere reiser altså seks måneder sammen. Du ser de samme ansiktene hver eneste dag. Da må dere være flinke til å lære hverandre å kjenne; når den enkelte vil være alene og når ikke. Dere er gode på lagbygging. Der har vi nordmenn noe å lære, mener Johannes Høsflot Klæbo.

Han vil helst bare snakke om langrennssportens fremtid og ikke så mye om det som skjer her og nå. Men han ja, triumfene i Kuusamo var «i overkant av hva han hadde regnet med» og ja, han «gleder seg til Lillehammer» til helgen.

– Er du i absolutt toppform allerede?

– Nei, jeg føler ikke det. Det blir viktig å få en god treningsperiode i julen med tanke på det som skjer senere, sier Klæbo - og tenker selvsagt på OL i februar.

– Betyr dette at du har bestemt deg for å droppe Tour de Ski?

– Nei, det sa jeg ikke. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg snakker først og fremst om tiden fram til julaften.