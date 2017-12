Bjørn om treningsmengden på allroundlandslaget: - Frykter at store deler ligger i grenseland

Torgeir Bjørn (53) tror Finn-Hågen Krogh (27) har et poeng med at det trenes i overkant hardt på allroundlandslaget, og ber finnmarkingen legge et nytt løp frem mot OL.

– Jeg frykter at store deler av laget ligger i grenseland av tålt treningsmengde. At noen har fått for hard belastning med tanke på mengde, høyde og hardtrening.

Det sier Torgeir Bjørn til VG om allroundlandslaget i langrenn, som trenes av Tor Arne Hetland. NRK-kommentatoren hadde selv muligheten til å bli landslagstrener i langrenn i sin tid, og han tror Krogh er inne på noe når skiløperen sier at for mye trening er årsaken bak den dårlige sesongstarten.

– Folk både trenger og tåler ulik mengde trening. Se på Martin Johnsrud Sundby, Simen Krüger og Hans Christer Holund. De tåler det. Men Krogh har hatt betydelig suksess med mindre trening og flere hviledager, sier Bjørn.

Les også: Norsk nedtur i Sveits

BEDRE TIDER: Krogh (t.h.) smiler bredt etter å ha vært med på stafettlaget som tok VM-gull i Lahti i år. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Finn-Hågen Krogh gikk fra sprintlandslaget til allroundlandslaget foran sesongen fordi OL-sprinten er av den klassiske sorten og at han mente at mulighetene i Sør-Korea er størst på skiathlon og distanserenn. Men etter hardkjøret med Sundby & Co. har Krogh hatt en forferdelig sesongåpning. Nå vurderer han å droppe en rekke renn.

– Jeg er enig i det han er inne på. Han må snu i tide, hoppe av nå, sier Bjørn.

– Han må få overskudd, holde seg unna høyden og finne igjen til sitt gamle jeg. Og han må ta grepene nå, mener eksperten.

Husker du? Da Finn-Hågen Krogh gråt

Krogh har hatt en dårlig sesongstart - og her går det virkelig ille på fotballbanen:

Bjørn tror ikke OL-toget er gått for Krogh, men er ikke med på at all skyld ligger på trener Tor Arne Hetland for at opplegget hittil har gitt så dårlige resultater for Krogh.

– Det er et ansvar sammen. Krogh må kunne justere underveis, og det er viktig at laget åpner for muligheten for differansiert opplegg, sier han, og kommer med følgende råd til Krogh og teamet rundt.

– Ta en prat med Hetland og sprinttrener Arild Monsen og legg et nytt løp frem mot OL.

Fått med deg? Norges nye wonderboy står over Tour de Ski

Discoverys langrennsekspert og tidligere langrennssjef Åge Skinstad mener det er for tidligere å konkludere om OL-planen er feil.

– Krüger og Holund leverte utmerket i dag, og på Lillehammer sist helg var det firedoblet norsk, skriver Skinstad i en SMS. Han legger til at han «rolig trening i alpesolen har hjulpet mange tidligere».

Anders Aukland skriver i en SMS til VG at han ikke har nok oversikt over situasjonen til å uttale seg for mye om den, men understreker at han tror at Krogh har god tid til å snu formen før OL.

Landslagstrener i skyting og tidligere landslagstrener for kvinnelandslaget i langrenn, Egil Kristiansen, sier følgende til VG:

– Hva herrelaget i langrenn har gjort og ikke har gjort, har ikke jeg så god greie på. Men de trener bra, det gjør de, sier Kristiansen, uten å ville gå nærmere inn på Krogh og Sundbys uttalelser.