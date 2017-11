Bjørgen rundlurte Weng i ski-premieren

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Marit Bjørgen (37) mener alvor inn i OL-sesongen. Hun slo knockout på de andre skijentene på dagens ti kilometer intervallstart. Heidi Weng ble slått med halvminuttet.

Ingvild Flugstad Østberg ble nummer tre (41 sekunder bak), mens landslagsløperne Ragnhild Haga (51 sek.) og Kathrine Harsem (drøye minuttet) havnet på plassene bak der igjen.

Fått med deg? Ekspertene tviler på Northugs form

Bjørgen ville ikke forbi



Men kampen om seieren var altså nesten ikke spennende. Med startnummer 58 fikk Bjørgen fikk kontakt med Weng (nummer 57) tidlig i løpet - faktisk allerede før den første runden.

Rennet var ikke engang halvferdig. Heidi Weng sier til VG at hun håpet å få drahjelp, men det fikk hun ikke. Weng mener selv det gikk for sakte da Bjørgen tok kommandoen av de to og Enebakk-jenta valgte å gå først igjen. Etter løpet skal Bjørgens forklaring og «unnskyldning» for at hun ikke bidro ha vært at Weng var bedre i staking.

– Også følte jeg på meg at hun ville at jeg og Ingvild skulle kjempe om pallen, sier Weng – egentlig godt fornøyd med andreplassen, selv om differansen opp til skidronningen var stor på ti kilometer.

Les også: Hetland med klar beskjed til Northug: – Ingen prater seg inn på laget

Bjørgen og Weng hadde følgende forklaring på hva som skjedde på dagens distanse.

Taktisk geni



Marit Bjørgen smiler bredt i pressesonen, til tross for sur vind og noen minusgrader. «Det er ikke hvem som helst jeg har bak meg heller», melder 37-åringen og tenker på sine to lagvenninner. Hun har likevel et litt annet syn på taktikken mot Weng.

– Jeg fikk ryggen hennes tidlig. Jeg fikk høre at hun var nummer to også. Da tenkte jeg at «da får du dra på meg». Jeg tenkte at det ikke er vits i å stresse noe mer, sier Bjørgen og gliser.

– Du skjønte rett og slett at du hadde vunnet allerede da?

– Ja, hvis jeg klarte å henge på der.

– En taktisk genistrek?

– Ja, det er det jo, sier Bjørgen.

– Det er ikke vits i å bruke for mye krefter heller. Hun gikk fort på andrerunden og i de lette partiene. Da var det greit å bare ligge der.

Fått med deg? Tour-pallen kan ende strippet for norske damer

Se sammendrag av Bjørgens maktdemonstrasjon.

Følte seg kvalm



NRK-ekspert Fredrik Aukland var full av begeistring for Bjørgens løp. Han mener Rognes-jenta er råsterk.

Det er Ingvild Flugstad Østberg enig i. Gjøvik-jenta sier det var unormalt vondt å gå inn til tredjeplass fredag. Hun kjente seg kvalm da hun gikk i mål, men tenker at det er slik det skal være.

– Jeg er godt fornøyd med løpet og hvordan kroppen respondert. Men jeg har lyst til å være nærmere og helst slå den som vinner. Samtidig har Marit vunnet slik hvert år. Og hun vinner ofte med mye. Jeg får knappe inn ved senere skirenn, sier Østberg til VG – på spørsmål om ikke drøye 40 sekunder opp til vinneren er litt mye.