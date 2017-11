Bjørgen om Northugs Instagram-stikk: – Det er snakk om sunn fornuft

Landslagsløperne vil ikke komme med kritikk av Petter Northugs bruk av sosiale medier, men overfor TV 2 er Marit Bjørgen klar på at man må bruke «sunn fornuft».

Petter Northug var ikke en av dem som fikk utdelt en flybillett av Skiforbundet på Gardermoen i morgentimene i dag. Han ble som kjent vraket til verdenscupåpningen, og må følge rennene i Kuusamo hjemme fra sofakroken.

I tiden etter den svært så omdiskuterte vrakingen har Northug levert i stor stil på sosiale medier. Det skapte furore da han la ut et innlegg mandag kveld, som dreide seg om en dialog mellom landslagstrener Tor Arne Hetland og landslagssjef Vidar Løfshus.

Der kom han med et stikk mot både trenere og lagkompiser. Landslagskollegene ville ikke si særlig mye rundt temaet da TV 2 møtte dem ved avreise Kuusamo i dag tidlig, men Marit Bjørgen maner til fornuftig bruk av sosiale medier.

– Det er snakk om sunn fornuft, og vi er godt voksne folk, så det må gå an å bruke sunn fornuft. Petter får stå for det selv. Jeg orker ikke å bruke energi på det, sier hun.

Sett denne? Northug-vrakingen skaper splittelse blant skilegender

– Ledelsen får ta seg av det



I etterkant av mandagens stikk mot lagkompisene, fulgte Northug opp med et bilde av seg selv og teksten «thug life» på Instagram i går.

Martin Johnsrud Sundby, som selv ikke er aktiv på sosiale medier, vil ikke kommentere stort rundt innleggene overfor TV 2.

– Ledelsen får ta seg av det. Så finnes det interne retningslinjer og et ganske tydelig regelverk vi må forholde oss til. Det regner jeg med at de sørger for at han også gjør, sier han til kanalen.

Petter Northugs innlegg på Instagram mandag kveld, som du kan lese mer om her, tok for seg både Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Didrik Tønseth, Sondre Turvoll Fossli og Eirik Brandsdal.

– Det er jo moro å følge Petter i sosiale medier. Det er vanskelig for meg å kommentere. Jeg tror ikke jeg har lyst til det heller. Det uttaket har jeg ikke så mye med å gjøre, sa Holund til VG mandag.



Fikk du med deg? Northug sto ikke bak bildet - disse laget Instagram-stikket



Tirsdag morgen ble det gjort kjent at Skiforbundet hadde opprettet personalsak mot Northug, noe som senere på ettermiddagen ble avkreftet.



Se hvordan VGs nyhetsleder reagerer på vrakingen: