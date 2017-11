«Betong-Sundby» hyller Krüger - 21 år gamle Jan Thomas sjokkerte

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Da beina til Martin Johnsrud Sundby (33) «ble betong», tok Simen Hegstad Krüger (24) seieren på 15 km fri på Beito.

33 år gamle Sundby gjorde kort prosess fredag, selv om han ble skremt av Norges 21 år gamle komet, og var storfavoritt foran søndagens 15 km fri teknikk. Slik gikk det ikke.

Etter å ha åpnet som normalt, var han plutselig 21,2 sekunder bak Lyn-løper Simen Hegstad Krüger ved passering 10 kilometer.

– Det er en sjelden utgave av Martin Johnsrud Sundby vi ser her, kommenterte Jann Post for NRK.

I mål var han hele 52,9 sekunder bak Krüger, helt nede på en 7. plass.

– Beina ble bare betong etter en runde. Da ble det bare å kule ned å gå som en konkurranse. Det var ingen god dag, sier Sundby, som tror han skal komme opp på nivå til neste helgs verdenscupåpning og kaller det hele for «udramatisk».

Krüger vant foran Lyn-kompis Hans Christer Holund, med overraskelsen Jan Thomas Jenssen helt oppe på en 3. plass.

– Det var andre som hadde gode dager. Krüger og Holund viser at de virkelig er på et bra nivå. Det er morsomt for laget, skryter Sundby.

– Det er utrolig kult. Selv om det er tidlig, er det ikke ofte man vinner skirenn i dette selskapet her, sier en fornøyd Krüger til NRK, som klatret én plass opp fra fjorårets Beito-renn.

Han øyner en OL-plass i det fjerne, selv om han vet det er lenge til.

– Jeg føler at hvis jeg fortsetter i denne duren, så har jeg noe der å gjøre, sier han.

SEIRET: Simen Hegstad Krüger

Jan Thomas (21) overrasket

At det gikk så dårlig med Sundby søndag, var en stor overraskelse. 21 år gamle Jan Thomas Jenssen sitt renn var også en slik en. Overraskelse, altså. Han endte på en svært imponerende 3. plass.

– Det å holde farten hele veien, viser at han er i god form. Han imponerer, kommenterte Fredrik Aukland for NRK.

– Han går et virkelig toppløp. Han tar virkelig steget her, fortsatte Jann Post etter at Hommelvik-løper gikk i mål, og meldte at de var «småsjokket» over hva trønderen leverte.

– Jeg vet ikke hva som skjedde i dag. Jeg var ikke sliten. Takk til gutta i bua. Veldig gode ski. Det var fantastisk. Det er ubeskrivelse. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har jobbet utrolig mye med skøyting i år, og jeg får en bekreftelse her. Jeg tror ikke jeg får en bedre gave, sier en nærmest overlykkelig Jenssen til NRK.

Da pallplasseringen ble bekreftet, slet han med å ordlegge seg.

– Hva skal jeg si? Det er helt rått. Det er folk jeg er på laget med jeg har lyst til å slå, ikke folk som Sundby og Sjur Røthe, sier Jenssen, nærmest i sjokk over egen prestasjon.

Northug friskmeldt

Petter Northug kom seg aldri til start på den nasjonale åpningen på Beitostølen. Han er imidlertid friskmeldt, og overfor NRK meldte trener Stig Rune Kveen at eleven har gitt beskjed om at han har lyst til å gå neste helgs verdenscupåpning i Ruka. Om han får det, er imidlertid usikkert.

Mandag kommer den endelige beskjeden på hvem som får gå i Ruka kommer. Fem menn er allerede tatt ut. Fem til skal med.

– Vi skal tenke på hvem vi skal ta ut etter dette løpet her, sa landslagstrener Tor Arne Hetland til NRK før 15 km fri teknikk.

– Er det slik at det avhenger av hvem som går godt i dag?

– Det er ingen ulempe å gå gode renn her, svarer Hetland kryptisk.

De som er forhåndsuttatt til Ruka på herresiden, er Martin Johnsrud Sundby, Johannes Høsflot Klæbo, Finn Hågen Krogh, Emil Iversen og Pål Golberg.

Etter søndagens 15 km fri foreslo NRK-ekspert Fredrik Aukland å legge til følgende: Didrik Tønseth, Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Eirik Brandsdal og Petter Northug.

– Det er et bra laguttak, og det viser at du har brukbar teft. Men det er greit at du passer mikrofonen, ler Hetland til Aukland.

– Vidar (Løfshus, landslagssjef) sa det før helga. At hvis han ikke går her, så henger worldcupbilletten i en tynn tråd, fortsetter han overfor kanalen.

