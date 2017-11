Adressa-kommentator ut mot Northug: En reell trussel for at han blir frosset ut

Kjetil Kroksæter mener Petter Northug har gått for langt på sosiale medier, og oppfordrer skistjernen til heller å bruke energien der han er best – i skisporet.

Den anerkjente Adressa-kommentatoren er klokkeklar på at man ikke bør rakke ned på egne lagkamerater, slik han mener Petter Northug gjorde da han la ut dette på sin Instagram-profil mandag kveld, samme dag som den nye landslagskontrakten hans trådte i kraft.

– Ikke rett dag å rakke ned på seks navngitte kolleger på landslaget. Ingen dager er rett for å den slags meldinger, skriver Kroksæter for Adressa, og mener at dersom Northug hadde gjort tilsvarende i et fotballag, ville han blitt støtt ut i kulden, og at noe lignende ville skjedd i næringslivet.

Overfor VG utdyper han:

– For det første må man innse at også individuell idrett er lagidrett. Der man lykkes best, er der man har sterke lag, som i alpint, et godt samlet lag. Der skjedde det, at når en brøt ut, som Henrik Kristoffersen, så ble han frosset ut av gruppen. Det tror jeg er en reell trussel for Petter.

Kroksæter er ikke alene om å mene at meldingen til lagkompisene var over streken.



– Det er nok ment som humor, men kan oppfattes som noe annet. Jeg ville ikke lagt ut noe sånt om en lagkamerat, sier Pål Golberg til TV 2, og får støtte av Eirik Brandsdal. Begge de to skal gå i Ruka.

– Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si om det. Jeg synes ikke det var helt innenfor, nei, sier han til kanalen.

Teksten på Northugs instagrambilde var imidlertid ikke bare rettet mot egne lagkamerater. Northugs fiktive samtale var også et stikk til ledelsen. Isolert sett mener Kroksæter at det er lettere å akseptere, men dette er ikke første gang Northug tar til orde mot Tor Arne Hetland (landslagstrener) og Vidar Løfshus (landslagssjef).

– Problemet i dette tilfellet er at Northug har holdt på med angrep på sine overordnede i så lang tid at det tar form av mobbing, skriver Kroksæter i Adressa.

ADRESSA-KOMMENTATOR: Kjetil Kroksæter Foto: Fredrik Solstad , VG

– Et stikk kan være morsomt, og to til nød, men når det gjentar seg mange ganger, så utvikler det seg fra å være en morsomhet til å bli mobbing. Det man må tenke på her, er at Petter Northug har veldig mange følgere som kaster seg på den argumentasjonen hans. Sånn sett blir det et ganske tungt press på de lederne. Jeg synes det er ganske ufint, og lite gjennomtenkt å utsette folk for denne behandlingen, utdyper kommentatoren overfor VG.

Han mener det er riktig at Northug blir kalt inn på teppet, selv om det viste seg at forbundet riktignok ikke har åpnet en personalsak.

– Det kan ikke fortsette sånn. Det forventes at norske idrettsutøvere også skal være et forbilde for ungdom, og dette er ingen forbilledlig oppførsel, sier Kroksæter, som mener at uttaket til Ruka har blitt ilagt for mye betydning.

– Hva bør Northug konsentrere seg om fremover?

– Som jeg skriver, så bør han bare gnu på! Han er en gudbenådet skiløper og har fortsatt alle muligheter til å kvalifisere seg til OL. Dette er det første og det minste viktige rennet, og for å nå OL, er det bare et spørsmål om å gå fort nok, svarer han.