Vær så snill, Northug. Vær i form!

Kommentar Dramaturgisk er en sesong med Petter Northug i tetsjiktet en helt annen øvelse enn om trønderen ikke er å regne med. Stikkord: Nerve.

Gjennom høsten har vi nok en gang fått se hvordan Northug behersker rollen i krysningen mellom rabulist og humorist.

Han har slått seg løs i sosiale medier (ekstern lenke) med alt fra harselas over egen vekt, til instagram-posting om idrettstoppenes forhold til alkohol.

Humoren og ironien hans har over år fått en ekstra spiss av at han har ligget på grensen til det spiselige, samtidig med at gullene har rent inn,

Frekk og flink er åpenbart en vinneroppskrift.

.Tingene forandret seg litt forrige sesong, da han plutselig ikke var så god lenger, og nå er det ekstrem spenning til hvilken Petter Northug vi får se vinteren 2017/18.

Det er nemlig stor forskjell på å være en moromann, som samtidig er blant verdens beste på ski, sammenlignet med en som bare leverer når det er kjeften som åpnes.

Allerede denne uken kan vi få en tydelig indikator på hvilken vei det bærer, under den nasjonale åpningen på Beitostølen.

Så tidlig i sesongen har prestasjonene til Northug ikke alltid vært av toppklasse, for å ty til et understatement.

Men denne gangen må han faktisk bevise noe også på denne tiden av året, dersom han ønsker seg en flybillett til Sør-Korea når det skal kjempes om OL-medaljer senere i vinter.

Usikkerheten ble ikke noe mindre av at han i tolvte time valgte å stå over den planlagte sesongåpningen i svenske Bruksvallarna, for å stå best mulig rustet for de kommende dagene.

Nå er det bare å krysse fingrene for at Petter Northug denne gangen har truffet med opplegget.

For ærlig talt, vi trenger ham.

Ikke bare fordi han er den eneste herreløperen som har evnet å virkelig levere når det gjelder i store mesterskap, men først og fremst fordi langrennsopplevelsen handler om at fokk trenger historier.

Og makan til snakkis-garantist som Petter Northug finnes ikke.

Hva annet har vi så i vente?

• Den fremste historien kunne vært den om Therese Johaugs comeback etter doping- utestengelsen, men den internasjonale voldgiftsretten (CAS) ville det annerledes.

• En historie vi kommer til å få, er den om Martin Johnsrud Sundbys jakt på sitt første individuelle gull, der det som skjer i PyeongChang vil fortelle hvilken valør den får.

• Og vi vil med tilnærmet 100 prosent sannsynlighet få historien om hvordan Marit Bjørgens suverenitet fortsetter å sprenge grenser..

Dessuten har vi flere andre spørsmål som er interessante:

Hva skjer med ankesaken til russerne?

Hva gjør IOC med skandalenasjonen med tanke på OL?

Fortsetter Stina Nilsson å stikke noen kjepper i den norske dominansen?

Hvordan blir komteten Johannes Høsflot Klæbos Klæbos andresesong”?

Reiser Emil Iversen seg igjen?

Får vi den gode, gamle Ingvild Flugstad Østbergs tilbake etter nedturen i Lahti?

Er Finn-Hågen Krogh like kald i knollen som før?

Skal Calle Halvfarsson endelig ha en kropp som spiller på lag?

Hvor god blir egentlig Charlotte Kalla?

Og får vi mer utenomsportslig bråk også denne vinteren, eller roer det seg i smøretraileren?

Alt dette gjør at det blir en artig vinter uansett.

Men det mangler en helt avgjørende dimensjon dersom Petter Northug skulle vise seg å ha trent seg bort enda en gang.

Man kan nemlig mene mye om 31-åringen, men én ting er hevet over tvil.

Langrenn blir kjedeligere den dagen han ikke er med lenger.