Preget Johaug: – Jeg har blitt fratatt det jeg elsket

BEKKESTUA (VG) 56 dager etter at OL-drømmen ble knust sliter Therese Johaug med å komme seg over dommen. 29-åringen forteller at hun må finne seg selv igjen.

– Du står for deg selv. Selv om jeg har vanvittig mye støtte, har det jeg har elsket de ti siste årene blitt tatt fra meg. Det er klart at det er tøft, forteller Johaug til VG i forkant av et sponsorarrangement i Bærum.

Det var i et trangt, hvitt- og brunfarget rom i Nord-Italia en gråtkvalt Johaug satte seg ned med tilreisende presse 22. august. Hun hadde fått den brutale 18-månedersdommen fra CAS meddelt dagen i forveien, men skuffelen hadde langt ifra lagt seg.

Med et sjokkert norsk folk som tilskuere forsøkte Johaug å fortelle hvordan det opplevdes å miste OL i Sør-Korea. Etter noen få tapre minutter forsvant langrennsstjernen ut av rommet. Påkjenningen var tydelig stor.

Preget

Mandag møtte Johaug på et sponsorarrangement i Bærum. Nesten to måneder er gått, men situasjonen er fremdeles tøff.

– Jeg har tatt livet ganske med ro. Det har vært veldig godt å komme seg bort, roe hodet og gjøre andre ting.

– Hvordan er hverdagen for deg nå?



– Nå blir det bare å ta det dag for dag. Det har vært tøft, etter det som har skjedd. Det er først når jeg har fått beskjeden og landet, at jeg kjenner hvor mye dette har kostet, forteller Johaug til VG.

– Må finne meg selv

Etter at Johaug fikk dommen i Seiser Alm, dro hun videre til Livigno. Da hun kom hjem til Norge etter det oppholdet, var det som om luften gikk ut av en ballong, opplyser manager Jørn Ernst.

Nå innrømmer Johaug at hun knapt har trent siden.

– Jeg har ikke trent så mye, for å være helt ærlig. Jeg har tatt det med ro. Jeg har ikke satt meg noen mål. Jeg trenger å finne meg selv igjen. Etter jul skal jeg være klar igjen, forteller 29-åringen åpenhjertig.

