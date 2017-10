BEKKESTUA (VG) Therese Johaug har tatt treningspause. Trolig vraker 29-åringen også et planlagt høydeopphold i Italia.

Mandag kveld stilte den dopingdømte langrennsutøveren opp på et arrangement i Bærum hvor folk som ønsket kunne løpe med henne. I møte med VG fortalte Johaug at hun knapt har trent den siste tiden. I stedet har hun vært i USA og fulgt roer-kjæresten Nils Jakob Hoff i VM – og tilbrakt tid med venninner i Oslo.

– Jeg har ikke trent så mye, for å være helt ærlig. Jeg har tatt det med ro. Jeg har ikke satt meg noen mål. Jeg trenger å finne meg selv igjen. Etter jul skal jeg være klar igjen, forteller Johaug til VG.

– Perioder hvor alt ikke er bra

– Perioder hvor alt ikke er bra

At Johaug trenger tid til å hente seg inn igjen, både fysisk og psykisk, innebærer trolig at hun vraker et planlagt høydeopphold til Seiser Alm. Det forteller manager Jørn Ernst under seansen på Bekkestua.

Han er også åpen om at de siste 12 månedene har vært tøffe.

– Vi har stått oppi dette her i ett år, så man har blitt betydelig preget av saken.

– Hvordan opplever du at Therese står rustet nå?

– Jeg skal ikke legge skjul på at hun har noen perioder hvor alt ikke er like bra, men det er helt naturlig. Nå forsøker Therese å legge dette bak seg og se fremover, forteller Ernst.

– Kan være det som må til



Supporterne som ønsker å se Johaug prege internasjonal kvinnelangrenn i fremtiden, er mange. Til dem er beskjeden følgende: Hun er fortsatt like bestemt på å komme tilbake på toppnivå, selv om motivasjonen ikke er like sterk nå som før dopingdommen fra CAS.

At Johaug knapt har trent de siste ukene og ikke har satt noen spesifikk oppstartsdato for når hun vil begynne igjen, tror langrennsekspert Fredrik Aukland kan være klokt.

– Det er lett å forstå at hun trenger en pause fra trening for at det skal gi mening igjen. Hun har jo vært gjennom en tøff juridisk prosess, hvor hun hadde et håp om å få lov til å stille til start i år. Det kan være dette som må til for å klare å mobilisere til en ny treningsperiode frem mot neste konkurranse, sier Aukland til VG.

Slik er planen

Slik er planen

Når Johaug omsider tar opp treningen for fullt, vil hun forsøke å følge den samme rytmen som hennes tidligere landslagsvenninner. Det vil blant annet innebære hardøkter på dager hvor Marit Bjørgen, Heidi Weng og de andre utøverne går verdenscup.

– Det er for at oppsettet skal være det samme, forteller Ernst.

Aukland mener det høres fornuftig ut.

– I perioden Therese trente mot OL, før dommen kom, gjennomførte hun veldig mange hardøkter sammen med broren sin og andre landslagsløpere utenom samlinger. Det er modellen hennes. Det som er vanskelig, er å bygge opp en kunstig sesong. Når det blir et så langt opphold uten konkurranser, spiller det også inn på det mentale. For å konkurrere er også en mental prosess som hun nå ikke får gjennomgå, påpeker langrennseksperten før han fortsetter:

– Faren når Therese kommer tilbake, er at hun blir overtent, at hun har en så høy motivasjon at det går utover teknikk og disponering av krefter underveis i løpene. Hun vil nok trenge noen konkurranser for å finne tilbake til den formen hun hadde før. Det vil være fornuftig å prøve å simulere en sesong, men det kan være vanskelig. For det er veldig mange faktorer hun ikke får oppleve, som reising, det sosiale og omgangen med media. Dette er noe helt nytt, som ikke mange utøvere før henne har opplevd. Men dersom Therese finner ut at hun skal gå fort på ski igjen, kommer hun til å klare det.