Stryker FIS på dopingprøven?

Forvirringen kunne ikke vært stort større foran starten på vintersesongen.

For hva blir enden på visen for russisk deltagelse i ulike fora?

Akkurat nå ventes det hvert øyeblikk mer informasjon fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) om saken rundt de seks utøverne, som er utestengt fra OL for alltid.

Men skal vi tro uttalelsene til visepresident Sverre Seeberg i FIS (ekstern lenke), vil det ikke komme noen avklaring før etter verdenscupåpningen i Ruka.

Om det blir slik, er vi da i den lett absurde situasjonen at de samme utøverne som IOC har vendt ryggen til, har anledning til å konkurrere fritt i verdenscupstarten i Finland.

Årsaken til dette er at de ulike idrettsorganisasjonene har hver sin jurisdiksjon, men det er jo temmelig spesielt at man har satt seg i denne spagaten.

Summen av disse forholdene skaper både stor usikkerhet og mye frustrasjon, både fra aktører som mener det er grunnlag for full utestengelse av Russland, og for russiske utøvere og ledere.

For Aleksej Petuchov, Jevgenija Sjapovalova, Maxim Vylegzjanin, Julia Ivanova, Jevgenij Belov og Aleksander Legkov er håpet at FIS og den internasjonale voldgiftsretten (CAS) er av en annen oppfatning enn ringenes herrer.

De seks russiske langrennsløperne var suspendert fra FIS-konkurranser fra desember i fjor til og med 31. oktober i år. Da ble suspensjonen opphevet, i tråd med et vedtak fra Idrettens voldgiftsrett (CAS), men IOC har altså valgt å slå til mot dem før de to granskingsutvalgene som er satt ned har levert rapportene sine.

Sett fra russisk perspektiv oppfattes det som et overgrep at utøvere kan bli utestengt, med de konsekvensene det innebærer, uten at det foreligger positive dopingprøver fra dem. Argumentet er at det bryter med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper å kunne bli straffet uten konkrete beviser om lovbrudd på individnivå.

På den andre siden er systemjukset godt dokumentert gjennom McLaren-rapportene, blant annet om hvordan dopingprøver skal ha blitt manipulert under Sotsji-OL. Alle som har sans for skrekkfilmer bør sette av et par timer til å se Netflix-dokumentaren «Icarus» der det utspekulerte fusket avdekkes ned i minste detalj.

På makronivå vil vi tidlig i desember få vite hva som skjer med Russland som sådan, og om det blir aktuelt å utestenge landet gjennom å sanksjonere på forbundsnivå.

Uansett hva de neste ukene måtte bringe, settes hele det internasjonale antidopingarbeidet på en skikkelig prøve fremover. For her er det storpolitikk, maktkamp, markedshensyn og tette bånd i en skikkelig smørje, der alle tenkelige utfall vil være skikkelig kontroversielle.

Nå er det tid for FIS’ antidopingpanel å vise om de står eller stryker på prøven de er satt til

Svaret har vi snart.