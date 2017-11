Skinstad om Northug: – Ser veldig, veldig bra ut

Etter å ha møtt Petter Northug i Val Senales, er langrennsekspert Åge Skinstad (53) klar på at trønderen er til å kjenne igjen.

Den tidligere sportssjefen i langrennsforbundet kjenner Petter Northug godt, og konstaterer at han ser «veldig, veldig bra ut».

– Jeg var i Val Senales en liten tur i helgen og gikk litt på ski sammen med Petter. Vi snakket en del, og jeg må si Petter ser jo veldig, veldig bra ut. Han har nå reist til varmere strøk for å være sikker på at han restituerer godt etter det ekstremt lange høydeoppholdet som han har gjennomført. Så foreløpig så ser det veldig bra ut for Petter, lyder dommen fra Skinstad, som nå blir Eurosports ekspertkommentator under OL i Sør-Korea.

Dette er Eurosports langrennsteam under OL Åge Skinstad får med seg tidligere langrenssløper Vibeke Skofterud og Jan Christian Bjørn (tidligere kombinertutøver) og blir ekspertmakker med Tomas Northug i PyeongChang.

Skinstad tror rollen som Chris Jespersen har hatt som Northugs sparringspartner siden i vår har vært vesentlig og medvirkende til at trønderen igjen er til å kjenne igjen i langrennssporet.

– Vi vet jo at Jespersen har vært helt oppe på 2. plass i Tour de Ski sammenlagt og deltok selv i OL i Sotsji. Jeg vil si det slik at klarer du å holde følge Chris Jespersen, så er du blant de aller beste skiløperne. Han er på et høyt nivå og er en veldig bra sparringspartner. Det gjør at Petter må strekke seg ekstra, særlig på hardøktene, sier Skinstad.

Ingen med klippekort



Han er klar på at utenfor landslaget er Chris Jespersen den aller beste når du skal ha matching på trening.

– Og du blir bedre av å trene med de beste.

– Hva må Northug gjøre nå, hva vil være hans plan for å hevde seg i OL?

– Petter må komme godt i gang med sesongen. Det viktigste for han er nok å prestere ganske bra på starten av sesongen, få selvtillit gjennom gode verdenscuprenn. Så må han sammen med treneren sin finne ut hvor mange renn som bør prioriteres, sier Åge Skinstad og minner om «stoda» i norsk herrelangrenn.

BLIR OL-EKSPERT: Åge Skinstad blir Eurosports langrennsekspert i OL i Sør-Korea. Onsdag deltok han i markeringen av at det er 100 dager igjen til OL. Foto: Jostein Magnussen , VG

– Vi må huske på at vi har et ekstremt sterkt norsk lag. Det er ikke slik at verken Petter Northug eller noen andre kan gå og peke på hvilke øvelser de har lyst til å gå i OL. De må faktisk kvalifisere seg.

At det er en dårlig tone mellom Northug og landslagsledelsen avviser Åge Skinstad.

– Jeg vet at Petter har en god dialog med landslagsledelsen selv om noen liker å si at de ikke tror det, så har han faktisk det og prater med Tor Arne Hetland ganske ofte.

– Kan vinne hva som helst



– Om vi ikke får se en ny Petter Northug, så får vi kanskje se den gamle, gode?

– Jeg håper det. Han var i kjempegodt humør da jeg møtte han, og jeg ser det i sosiale medier og andre steder at Petter er ganske bra «på plass» om dagen. Så langt har han fått gjennomført den treningen han skulle, sier Åge Skinstad og oppsummerer slik i OL-sesongen:

– Historisk sett har Petter vært best på de øvelsene med fellesstart. Men hvis han finner tilbake til formen han hadde så er han på mange måter god nok til å vinne hva som helst. Han har egentlig vunnet alle de type renn som i vinter arrangeres i OL - og på høyeste nivå.