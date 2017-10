Skiforbundet spiller høyt

Kommentar Motta midler? Ja, utøverne er for all del våre. Sikre løperne best mulig? Nei, de er jo ikke ansatt hos oss.

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Det er noe lettere paradoksalt over hvordan Norges Skiforbund argumenterer om forholdet mellom ledelse og utøvere, avhengig av hva som står på agendaen.

Nå setter to aktuelle problemstillinger denne relasjonen på spissen, og baner vei for en større diskusjon om det kollektive vs det individuelle.

• Hva er det rimelig å vente at utøverne bidrar med til fellesskapet?

• Hva er det grunn til å kreve at forbundet tilrettelegger for hver enkelt?

Overordnet sett er det ingen uenighet om at det må ligge et bytteforhold i bunnen. Skiforbundet eier lisensen, og skal lage et opplegg som gjør dem som skal prestere i stand til å yte best mulig.

Smørere, leger, treningsprogrammer, høydesamlinger.

Ikke enkelt, ikke gratis.

LES OGSÅ: Strammer inn inntektsmulighetene for utøverne

Til gjengjeld bidrar løperne til de andre i skifamilien, både gjennom å hjelpe lagkameratene frem i hverdagen, og ved at det kollektive også økonomisk nyter godt av kjente individers markedsverdi.

So far, so good.

Men dette blir langt mer komplisert når grenser skal konkretiseres.

Hør bare her:

TEMA 1: MARKEDSINNTEKTER. Skiforbundet har bestemt seg for å stramme til skruen for profilering av utøvernes private sponsorer, noe for eksempel Martin Johnsrud Sundby kan tape en halv million i året på. Det kommer etter at avtalen med Active Brands ble utvidet. Forbundets markedssjef Espen Bjervig argumenterer med viktigheten av å «støtte opp om laget og klubbene» når han omtaler avtalen, som i kjent skiforbund-stil er inngått med et selskap toppene har tette bånd til. Fellesskap og tilknytningen til kollektivet er også kjernen i argumentasjonen for hvorfor forbundet for alt i verden vil ha kontroll over hva Henrik Kristoffersen har på hjelmen, eller hva Petter Northug gjør i månedene vi har snø.

TEMA 2: FORSIKRINGSUTGIFTER. Forbundets del av bytteforholdet med utøverne ligger altså på en organisatoriske siden. Da skulle man tro at løpere, som for eksempel bruker rulleski i høy fart, er optimalt forsikret.

Men nå viser det seg at eksperter på området er sjokkert over hvor dårlig stelt det er.

Her får pipen brått en helt annen lyd fra lederhold.

Yrkesskadeforsikring? Nei, utøverne er jo ikke arbeidstakere i den forstand, må vite.

Juristene får krangle om hvilke ordninger som er praktisk mulige, men det sentrale spørsmålet som krever svar, er om forbundet har gjort alt som er mulig for å ta vare på sine egne. Det mener flere fagfolk at ikke er tilfellet. Forutsatt at de har rett i dette, er det grunn til bekymring.

Skiløpere er sårbare, for eksempel sliter Didrik Tønseth ennå etter at han deiset i bakken.

Hva om han hadde vært enda mer uheldig?

Og hva om man får en Dagfinn Enerly-parallell på ski?

Er det ikke forbundets jobb, som en del av arbeidsfordelingen, å gi utøverne et best mulig sikkerhetsnett?

Selv om noen av skiløperne er styrtrike og fint kunne ordnet noe privat, gjelder det ikke alle. Og prinsipielt sett er vel forsikring en oppgave som skiforbundet bør besørge.

Viljen til å innrette seg etter ledelsen og tilgi systemfeil har vært var overraskende stor i skileiren, med unntak av konfliktene rundt Petter Northug og Henrik Kristoffersen.

Men kanskje begynner skiforbundet å spille litt høyt her, når temaet er skiløpernes sikkerhet.

Det er liten tvil om hvem som trekker det korteste strået i opinionen dersom stjernene og skiforbundet havner i klinsj.

Ola Nordmann reiser nemlig seg ikke i sofaen i vill jubel over hva Erik Røste eller Vidar Løfshus gjør på jobben. Og har du hørt om en eneste sponsor som finner frem lommeboken fordi det er så stas at firmalogoen finnes på boblejakken til Claus Ryste?