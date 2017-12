Seiersrekken til Klæbo brutt - første seier for Hegstad Krüger

TOBLACH/OSLO (VG) Simen Hegstad Krüger (24) tok sin første verdenscupseier i langrenn da Johannes Høsflot Klæbo (21) måtte gi tapt.

Klæbo har hatt en eventyrlig åpning på sesongen med seks seirer. Lørdag jaktet han sin første seier på 15 kilometer fri individuell start, men det ble ingen fangst. Klæbo ble nummer ti til slutt.

STRÅLENDE ÅPNING: Johannes Høsflot Klæbo har åpnet forrykende denne sesongen, men lørdag måtte han se seg slått. Foto: Gøran Bohlin , VG

Istedet ble det Hegstad Krügers første seier i verdenscupen.



– Det var noen nervnepirrende minutter i målområdet mens jeg ventet på Manificat. Det var helt uvirkelig å se at han krysset streket og at jeg vant, sier Krüger til NRK.



Han var 10,6 sekunder foran Maurice Manificat og 11,5 sekunder foran Andrew Musgrave.

– Simen tåler mye trening og har løftet seg på laget med store treningsmengder. Han har tålt det bedre enn mange av de andre, sier Torgeir Bjørn, NRK-ekspert.

Musgrave, som bor i Norge og studerer på NTNU, anet den første britiske verdenscupseieren da han ledet ved 5 og 7,1 kilometer. Men derfra og inn var Hegstad Krüger best. Ingen kunne stoppe 24-åringen i å gå til topps i Toblach.

Lyn-løperen vant også under den nasjonale åpningen på Beitostølen.

– Det var kult å endelig gå raskt. Det føltes som ting satt og jeg hadde fantastiske ski, sier Musgrave til SVT.

Finn Hågen Krogh har hatt en svært tung sesongsstart med en 13. plass som beste, men viste seg fra en bedre side i Toblach og ble nummer seks i Italia.

– Jeg er veldig fornøyd på egne vegne. Det er artig å få det til igjen. Jeg kjente på slutten at det ble litt for tøft, men veldig bra første ti kilometerne, men fortsatt litt å gå på. Det å bare få til et bra løp betyr mye for meg nå, sier Krogh til NRK.

Hans Christer Holund fulgte plassen bak. Martin Johnsrud Sundby endte som nummer 12. Beste svenske ble Daniel Rickardsson på 20. plass.

Niklas Dyrhaug hadde ingen god dag i løypa og endte utenfor topp 30 og fikk ingen verdenscuppoeng. Han ble slått med hele 1.23,0 minutter.

