«Pølsa» Pettersen syk igjen: - Vet ikke når kroppen er bra

For to år siden ble langrennsløper Øystein «Pølsa» Pettersen (34) innlagt på sykehuset fordi kroppen «skrudde seg av». Nå er problemene tilbake igjen.

– Besøk av spøkelset fra to år tilbake. Kroppen binder væske, og er ikke i balanse.

Slik starter «Pølsa» Pettersen meldingen på Instagram ved siden av to bilder som viser EKG-målingene hans fra i dag, før han skriver at «jeg vet ikke når kroppen er bra igjen».

Overfor VG utdyper han.

– Kroppen har sagt at jeg må ta det rolig; at belastningen har vært for stor, og da må jeg gjøre det. Det som skjedde for to år siden, har skjedd igjen, og jeg tar med meg erfaringene fra den gang. Jeg håper å komme tilbake igjen så fort som mulig, men jeg vet rett og slett ikke når det er, og jeg kan ikke stresse med det. Forrige gang gjorde jeg det, og da var jeg ute ett år. Det har jeg hverken lyst eller tid til, sier 34-åringen, som er lagkaptein for Team BN Bank.

– Men det er ikke synd på meg. Bortsett fra at jeg må ta det med ro fremover, er jeg helt frisk, presiserer «Pølsa», men legger til:

– Misforstå meg rett. Som idrettsutøver hater jeg situasjonen, men i det store og hele er det et ekstremt i-landsproblem.

Da OL-vinneren fra 2010 slet med samme problem for to år siden, gikk det ett år før han var frisk igjen. 34 år gamle «Pølsa» Pettersen forstår at han kan måtte komme til å vurdere karrierestopp om det går like lang tid denne gang, men akkurat det er ikke i tankene hans nå.

– Hvis situasjonen forverrer seg og dette er et tegn på at jeg ikke tåler belastningen, må det tas en vurdering. Men inntil videre så tenker jeg at jeg skal tilbake og fortsette med det jeg elsker å drive med, sier langrennsløperen.

Han forteller at han denne gangen begynte å skjønne at noe var galt i slutten av forrige uke, før kroppen virkelig fikk det lørdag, søndag og mandag. Nå blir det en periode med komplett ro fremover.

– Nå skal jeg ta livet med ro, og så skal jeg tilbake, helst neste uke. Men jeg orker ikke ha noe tidsperspektiv på det, for da blir skuffelsen for stor hvis det ikke går veien. Jeg setter alle kluter til for å bli frisk, og så håper jeg at det ikke er like alvorlig som forrige gang og at det slipper så fort som mulig, sier han.