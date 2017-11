Den svenske skikommentatoren Tomas Pettersson mener Sverige forstår Petter Northug (31) bedre enn Norge gjør.

Den norske landslagsledelsen har vært krystallklare i sine krav til Norges OL-konge, om han igjen skal få sjansen til å ta nye medaljer i Pyeongchang til vinteren.

Samtidig har landslagstrener Tor Arne Hetland allerede vraket Northug fra ankeretappen i OL-stafetten.

KOMMENTATOR: Tomas Pettersson i Expressen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Når man i tillegg legger til at 31-åringen ikke fikk være med på verdenscupavslutningen sist sesong i Canada, mener Expressen-kommentator Tomas Pettersson det tegnes et klart bilde: Petter Northug blir ikke verdsatt i Norge.

I en kommentar i Expressen, som først ble omtalt av Aftenposten i Norge, sender han et skarpt stikk til Norge.

– Man får av og til følelsen av at det er vi i Sverige som best vet å sette pris på skikongen. I Norge behandles han jo tidvis som en sekk med søppel, skriver han.

Selv om Northug i fjor gikk på en kraftig treningssmell som ga problemer langt inn i Lahti-VM, og at han i OL i 2014 kun fikk med seg en stafettbronse, mener Pettersson at han ikke fortjener noe annet enn respekt.

– Skjerp dere. Det er respekt Petter Norhug fortjener. Ingenting annet, skriver han med adresse til alle nordmenn som visstnok ikke forstår hvordan løperen bør behandles.

Hetland vil ikke kommentere

Landslagssjef Hetland bryr seg ikke mye om hva Pettersson skriver. Til Aftenposten forteller han at langrennsmiljøet trenger svenskens stikk, selv om han ofte kritiserer Norge og Norges Skiforbund.

Han ønsker likevel ikke å si noe om akkurat denne kommentaren.

– Jeg har ikke noe behov for å kommentere denne kronikken til Tomas Pettersson, sier Hetland til Aftenposten.

Northug om ordkrigen: – Kaster noen stein, må man regne med å få en bulldoser tilbake

Treneren har måttet tåle kritikk etter kravene han har stilt til Northug før den nasjonale åpningen på Beitostølen, og etter ankervrakingen.

– Det er rart de ikke gir ham litt slakk, sa skiskytter Tarjei Bø til VG.

Selv var Northug i det humoristiske hjørnet da han svarte Hetland om kravene.

Sesongåpner med svensk drakt

Til helgen starter Northug sesongen - i Sverige. Og når han stiller til start i Bruksvallarna, er det med en meget spesiell drakt.

Northug har fått laget en blå og hvit langrennsdress som ligner veldig på det svenske ishockeylandslagets drakt.

– Det handler jo om at vi i hele teamet stortrives i Sverige. Vi hadde en lignende variant i 2015, da vi var på den svensk-nasjonale åpningen. Så har vi en mer forseggjort variant i år. Det er til inspirasjon for Sverige, har Northug-manager Are Sørum Langås fortalt til VG.