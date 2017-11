Skinstad: Petter kan gå gode renn på Gålå uten å vinne

Kuusamo-vrakede Petter Northug (31) kan bli å se på Gålå i helgen. – Petter kan gå gode renn på Gålå uten å vinne, sier Åge Skinstad.

Tross 15 VM- og OL-gull på CV-en, blir ikke Norgescup noen «walk in the park» for Norges mest omtalte skiløper.

Langrennssjef mellom 2006 og 2015, Åge Skinstad, understreker at rennet på Gålå ikke i utgangspunktet er viktig for Petter Northug. Men det at det er viktig for så mange andre, gjør at nivået vil være høyt.

– Petter kan gå gode renn på Gålå uten å vinne, sier Skinstad, som skal være langrennsekspert for Eurosport under vinter-OL, til VG.

I finalen: Håvard Solås Taugbøl i sprintfinalen i verdenscuprennet i estiske Otepää i februar i år. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Håvard Solås Taugbøl, som gikk ti verdenscupsprinter og vant Skandinavisk Cup forrige sesong, er enig.

– Åge har nok mye rett i det. Det er høyt nivå i Norge. Det er vel en kjent sak. Man må ha en god dag og det må klaffe om man skal gjøre det bra. En finale i et Norgescup-renn kan like gjerne bestå av seks nordmenn som kunne vært i finale i verdenscupen. Man skal ikke kimse av norgescup, selv om det kan høres stusslig ut, sier Solås Taugbøl, som torsdag tok turen fra Lillehammer til Gålå for å forberede seg til helgens renn.

– Garantert god kvalitet



Mens Solås Taugbøl, gjennom seier i Skandinavisk Cup, er sikret verdenscup-deltagelse frem til jul, er det mange som bruker norgescupen som et utstillingsvindu for plasser i verdenscupen, og kvoteringsplasser til rennene i Drammen og Holmenkollen på vårparten.

– Det at det er viktig for så mange andre, det er med på å garantere god kvalitet på rennet, sier Skinstad, og trekker frem Sjur Røthe som en av utøverne som er med på å sikre god matching for Northug.

– Rent treningsmessig i en OL-sesong, så trenger det ikke være noe dårligere å gå på Gålå enn i Kuusamo. Det er dårligere, men ikke mye dårligere, sier Skinstad.

TIDLIGERE SJEF: Åge Skinstad, daværende langrennssjef, avbildet før verdenscuprennene på Lillehammer i 2014. Foto: Geir Olsen , VG

I tillegg til nevnte Solås Taugbøl, står navn som Sindre Bjørnstad Skar, Timo André Bakken, Mattis Stenshagen, Magne Haga og Even Northug Jr. påmeldt til sprinten på Gålå.

– Nå skal ikke jeg si hva jeg ville gjort om jeg var Petter, men konkurranser er den beste treningen. Skal han gå fort på Lillehammer, ser jeg for meg at det er fint å få noen gjennomkjøringer før det. Men ingen kan dette bedre enn Petter selv, sier Solås Taugbøl.

– Ikke behov for å gå Norgescup



NRKs langrennskommentator, Torgeir Bjørn, tror at trening er Northugs hovedgrunn til å gå på Gålå – om han velger å gå.

– For å kvalifisere seg til Lillehammer trenger han ikke gå. Men hvis han går Gålå, så er det på grunn av et innfall fordi han synes det er bedre trening. Det vil kun være derfor, sier Bjørn til VG.

– På Lillehammer kommer han til å gå sprint og 30 kilometeren, som er OL-øvelser det vil være gunstig å gå fort i. For Northugs del mener jeg at han ikke har behov for å gå Norgescup i det hele tatt. Det kan være lettere å motivere seg for harde økter på egen hånd, enn å gå denne typen renn, sier Bjørn.

