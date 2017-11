Northug sto ikke bak bildet - disse laget Instagram-stikket

Petter Northug (31) sto ikke bak det mye omstridte Instagram-bildet som førte til personalsak hos Skiforbundet. Det var det studenter ved NHH som sto bak.

Det var imidlertid Northug som valgte å legge ut bildet på sin Instagram-konto.

– Vi visste egentlig at Petter kom til å bli vraket og var ganske oppgitte, forteller 24 år gamle William Brekke til VG.

Det var medienettstedet Kampanje som først omtalte saken tirsdag.

Ifølge studenten ved Norges Handelshøyskole i Bergen var det han som sendte det mye omtalte bildet av den fiktive samtalen mellom Vidar Løfshus og Tor Arne Hetland, til Northug.

Klokken fem over 12 mandag formiddag postet Brekke bildet på sin Facebook-profil. Samme kveld havnet bildet på skiprofilens Instagram-konto.

Tok bildet uten å spørre

STO BAK BILDET: Ifølge William Brekke var det han som sendte det mye omtalte Instagram-bildet til skistjernen Petter Northug. Foto: Privat

– Jeg utfordret en kompis på en intern Facebook-gruppe vi har og sa at om han laget et bilde som var morsomt nok, så skulle jeg legge det ut på Facebook. Det gjorde han, og jeg postet bildet. Vi tagget Chris Jespersen, som likte bildet, og vi sendte det på Snapchat til Northug. Så fikk vi respons fra Northug, fortsetter masterstudenten.

– Hvilket svar fikk du fra Northug?

– Vi fikk en kommentar. Mer vil jeg ikke si. Det får bli mellom Petter og oss.

– Spurte han om tillatelse før han postet bildet på sin konto?

– Nei, han tok bildet direkte, men det var helt i orden for oss, sier Brekke.

Ble personalsak

Tirsdag kom det frem at bildet har blitt en personalsak hos Skiforbundet.

– Faktum er at vi følger opp dette med Petter. Det dreier seg om hvordan man for eksempel omtaler lagkamerater, sier kommunikasjonssjef i Skiforbundet, Espen Graff, til VG.

Det syns Brekke er i overkant strengt, men overlater det hele til landslagsledelsen.

– Jeg syns jo at det i seg selv virker litt overdrevent, og syns ikke det er noe grunnlag for å gjøre det. Men jeg lar det bli en sak mellom landslagsledelsen og Petter, avslutter Brekke, som tror og håper at Northug blir tatt ut i OL-troppen til Pyeongchang i februar.

Bakgrunnen for bildet var at Northug ble utelatt fra timannstroppen som åpner verdenscupen i finske Kuusamo. 31-åringen ble ifølge Løfshus både «frustrert, irritert og sur» over avgjørelsen, og det hele kulminerte med trønderens syrlige stikk på Instagram mandag kveld.