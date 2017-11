Landslagsmiljøet har uttrykt misnøye med Petter Northugs (31) «spark» i retning lagkamerater på sosiale medier, men kontoen «Langrennsgutta» la selv ut et bilde hvor Chris Jespersen (34) ble sammenlignet med et dødt dyr i 2015.

Mandag kveld skapte Northug overskrifter nok en gang. I et bilde han publiserte på sin Instagram-story, tok han et ironisk oppgjør med vrakingen til Kuusamo-helgen, hvor blant annet lagkamerater fikk gjennomgå.

Landslagstrener Tor Arne Hetland kalte Northugs oppførsel for et grovt overtramp.

Onsdag kveld bladde Petter Northug seg tilbake til oktober 2015 inne på Instagram-kontoen «Langrennsgutta».

Kontoen er allroundlandslagets offisielle konto.

Under høydesamlingen i Val Senales ble det publisert et bilde av et dødt dyr i veikanten. Teksten under bildet var som følger:

Høydetrening kan ta knekken på mange og enhver. Her ser vi Chris som slapper av litt underveis på dagens langtur.

Chris Jespersen, nå lagkamerat med Petter Northug, var på landslaget denne høsten.

En kjapp gjennomgang på kontoen til «Langrennsgutta», viser at terskelen er lav for å ha det moro på andres bekostning. En lettkledd Niklas Dyrhaug og Calle Halfvarsson omtalt som «Kalle Klovn» er blant postene.

Petter Northug har også fått «gjennomgå» på en humoristisk måte på kontoen. Han har blant annet blitt sammenlignet med figuren Olaf Sand i den populære TV-serien "The Julekalender" som gikk på TV 2 på 90-tallet.

Chris Jespersen gir uttrykk for at han ikke hadde problemer med å bli tullet med i sosiale medier, og skriver følgende i en SMS til VG:

– Jeg er overrasket over at folk kan ta seg nær av det, med tanke på hvordan takhøyde var da jeg var på laget.

I SVERIGE: Chris Jespersen avbildet etter sin sesongåpning i Bruksvallslöppet i Sverige. Foto: Helge Mikalsen , VG

Kommunikasjonssjef i Skiforbundet, Espen Graff, vil ikke kommentere Jespersens utsagn direkte.

Han sier imidlertid følgende om bruken av sosiale medier blant deres utøvere på generelt grunnlag:

– Vi er opptatt av at utøverne skal bruke sunn fornuft og vise folkeskikk. Av og til blir det sikkert lagt ut ting som noen mener er kritikkverdig, sier Graff og legger til:

– En sjelden gang kan det hende at noen reagerer på det som er publisert, enten det er bildene eller det språklige, og da blir det tatt opp internt.

Ekspert: To forskjellige ting

Hans-Petter Nygård-Hansen har vunnet kommunikasjons- og sosiale medier-priser.

Han mener Northugs spøk og det Langrennsgutta la ut skiller seg.

– Hvis han (Chris Jespersen) er på landslaget på dette tidspunktet, og den deles av landslaget, så er det antageligvis delt med en felles forståelse om hvor høyt det er under taket. At Northug nå er inne og kommenterer det, så skaper han bare enda større avstand. Jeg kan ikke fatte og begripe hvordan han skal være tjent med denne avstanden, sier Nygård-Hansen.

Han mener konteksten for de to omtalte bildene er forskjellige, og at forskjellen på at det ene deles i en felleskonto og det andre i en privatkonto er viktig.

I tillegg legger han til at han ikke mener det har vært et problem de gangene Northug har valgt å kritisere «oppover», altså ledelsen.

– Den får de tåle. Såpass takhøyde for det være. Men han kunne spart seg for å sparke på lagkompiser. Uavhengig om det er ham eller teamet rundt ham, det driter jeg fullstendig i, for det har ingen relevans what so ever. Det er hans problem og ikke teamets problem.