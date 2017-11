Northug slått med nesten halvannet minutt – Kveen mener han er i rute til OL

GÅLÅ/OSLO (VG) Det ble ikke noe «barneskirenn» for Petter Northug (31) da han sesongåpnet på Gålå. Skistjernen endte på 17. plass. Likevel er det ingen grunn til bekymring, ifølge Stig Rune Kveen.

Fredag morgen kom beskjeden om at Petter Northug kom til å stille fra start på 15 kilometeren i friteknikk under Norgescuprennet på Gålå. Northug ble vraket til verdenscupåpningen i finske Kuusamo – til tross for at han faktisk var påmeldt – og mens Johannes Høsflot Klæbo var best av alle i Finland, klarte ikke Northug å levere i nærheten av det samme her i Norge.

De som var spente på å se hvordan Northug lå an, fikk altså ikke se en 31-åring i godt, gammelt slag. Langrennsekspert Åge Skinstad sa tidligere til VG at Northug så «veldig, veldig bra ut» etter å ha møtt trønderen i Val Senales, men det ble ikke noe superløp fra Northug.

Etter å ha endt på 17. plass, gikk han rett i smøretraileren.

Langt bak de beste



Northug gikk til slutt i mål med tiden 36.06.9, og var nesten halvannet minutt bak Anders Gløersen, som var i en egen klasse på Gålå. Differansen mellom de to var på 01.27.2.

– Det var helt greit, og helt som forventet. Petter var også greit fornøyd. Han synes det var et generelt godt løp, sier Northugs trener Stig Rune Kveen til VG etter løpet.

Til tross for at han endte nesten halvannet minutt bak seierherren Gløersen, har Kveen stor tiltro til Northug. På spørsmål om han er i rute til OL, er svaret kontant «ja».

Samtidig er han klar på at absolutt «alt» må forbedres.

– Nå gjelder det å få trent bra fremover, sier han, og ber folk huske på at nivået i Norgescupen er høyt.

Mathias Rundgreen gikk inn til en 2. plass, 22.7 sekunder bak suverene Gløersen, mens Eirik Sverdrup Augdal tok 3. plassen, 39.3 sekunder 1. plassen.

Northug var mest av alt sur for at team-kompis Chris Jespersen, mistet pallplassen han lå an til å sikre. Jespersen endte på 4. plass.

– Petter var mest sur for at Chris tapte så voldsomt med tid på de siste to kilometerne,. Han var rasende på Chris, sier Kveen, men ber om at akkurat det tas med en humoristisk vri.

Milli: – Overbeviser ikke voldsomt



Mens Klæbo imponerte i Kuusamo, understreker Kveen at det ikke er viktig å vise seg frem for landslaget.

– Løpene her er ikke viktige i det hele tatt. Det er ikke viktig å vise seg frem for landslaget, sier han.

I VGTVs studio satt skiekspert Øystein Milli. Han ville ikke svartmale Northugs sesongstart.

– Det er ikke sånn at vi kan si at Northug overbeviser voldsomt, men han gjør det greit nok, sier han.

– Kanskje som man skulle forvente, han går innenfor det jeg tenker er OK. Det er ikke noe Northug-krise etter mitt skjønn på bakgrunn av dette. Han har hatt mange sesongåpninger som har vært både bedre og dårlig. Han har gjennomført et bra renn og kom seg i mål. Dette her er greit, sier han.

Northugs passeringer:

• 5 kilometer: 11.43.3

• 10 kilometer: 24.04.5

• 15 kilometer (mål): 36.06.9

Slik endte rennet:



1. Anders Nøstdahl Gløersen – 34.39.7

2. Mathias Rundgreen : + 22.7

3. Eirik Sverdrup Augdal : + 39.3

4. Chris Jespersen : + 41.5

5. Gaute Kvåle : + 53.8

6. Jan Thomas Jenssen : + 54.2

7. Johan Tjelle : + 56.5

8. Per Kristian Nygård : + 57.2

9. Vebjørn Turtveit : + 57.4

10. Ole Jørgen Bruvoll : + 57.7

-------------------------------------------

17. Petter Northug : + 01.27.2

Saken oppdateres!