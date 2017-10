Skiekspert Torgeir Bjørn (53) rister på hodet over det rekordtidlige OL-signalet om ankerplass på stafetten til Finn Hågen Krogh - men øyner en lur plan bak landslagssjef Tor Arne Hetlands uttalelser.

Fire måneder før OL er én ting tilsynelatende klart allerede: Petter Northug (31) skal ikke gå ankeretappen på stafetten. Den jobben går, om man skal tro landslagstrener Tor Arne Hetland, til Finn Hågen Krogh (27).

SKIEKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn stusser over at Hetland allerede har bestemt seg.

– Det er selvfølgelig alt for tidlig i oktober å ta et ut et lag for en stafett i februar, sier han.

Husker du? Stafetthelten Kroghs spøkefulle stikk: – Petter Northug, can you hear me?

Men etter å ha tenkt mer over det, tror Bjørn kanskje at Hetland kan ha en lur plan.

– Ved første høring høres det helt vilt ut å si, men det kan ved nærmere ettertanke være en bevisst handling, tror han.

For det første vil en slik tillitserklæring gi Krogh trygghet gjennom vinteren. Og kanskje viktigere - det kan vekke villdyret i Northug.

– Petter har jo sagt at han er best under press og kanskje når han er litt forbannet. Når villdyret våkner er han ustoppelig, forteller langrennseksperten, som understreker at den som er i best form når OL begynner kommer til å gå stafetten - uansett hva Hetland sier nå.

Estil: – Kan være en genial uttalelse

BLOD PÅ TANN: Frode Estil (til høyre) tror ankervrakingen kan gi gjøre underverker for en revansjelysten Northug. Her er han sammen med Northug under en fotballcup i Meråker i 2011. Foto: Øyvind Nordahl Næss , VG

Northugs tidligere treningsmentor Frode Estil (45) stiller seg helhjertet bak Bjørns analyse av «villdyret».

Han tror Hetland kan ha begått en genistrek ved å utpeke Krogh allerede nå.

– Vi vet at Petter er på sitt aller beste når han er litt revansjesugen, så å fyre ham opp litt kan være det som skal til for at han gjør en kjempesesong. Det kan være en genial uttalelse som gjør Norge veldig vanskelig å hanskes med på stafetten, sier han til VG.

Frustrert Tønseth sliter etter skrekk-fallet: Vet ikke når hodepinen slipper

Med OL-gull, OL-sølv og tre VM-gull, riktignok aldri som ankermann, vet den tidligere langrennsløperen Estil godt hva som skal til for å prestere i en mesterskapstafett. Og det er ikke noe man kan spå allerede fire måneder på forhånd.

– Jeg har både vært ute av laget på forhånd og gått meg inn i løpet av mesterskap, og vært inn på forhånd og så gått meg ut, forteller han.

Estil tror Hetland og resten av landslagsledelsen ikke kommer til å ta ut laget, på ordentlig, før OL har begynt og flere øvelser er unnagjort.

Å lansere Krogh som ankermann allerede nå kan likevel ha tre viktige effekter: Krogh kan få ekstra trygghet, det kan skremme konkurrentene - og det kan gi Northug blod på tann.

Hva skjer når? Her er OL-programmet

Northug trodde tidligere i måneden at han hadde en sjanse til å få gå etappen:

– Han stiller med det beste laget

Åge Skinstad, som skal kommentere langrenn under OL for Discovery, er krystallklar på at ingenting kommer til å bli bestemt før kalenderen nærmer seg 23. februar, når herrene skal gå stafett.

Far Northugs innrømmelse: Lurte på om han var moden nok til å være pappa for en sånn gutt

– Jeg kjenner Tor Arne så godt at jeg vet at han stiller med det beste laget, sier den tidligere langrennssportssjefen.

Skinstad mener Krogh per nå er det beste alternativet, men trekker frem Northug og Johannes Høsflot Klæbo (21) som løpere som kan snike seg foran altaværingen.

Så du? Bjørgen vurderer å ta sønnen ut av barnehagen før OL