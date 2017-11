Northug-vrakingen: Fremstår som en pissekonkurranse

Kommentar Det er innmari synd dersom norske gullsjanser i Sør-Korea svekkes av at dårlig personkjemi påvirker ledelsens valg.

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

La to ting være klart med én gang:

1). Det er fullt mulig å argumentere for å utelate Petter Northug fra Kuusamo-troppen, siden det er så lenge siden han beviste noe på toppnivå.

2). Det at han er droppet denne gangen, innebærer ikke at OL-toget har gått for ham. Vinteren er lang.



Hvorfor blir Norges Skiforbunds vraking av 31-åringen da likevel så feil?

Én av grunnene har med kombinasjonen av historikk og potensial å gjøre.

Det er nå 3914 dager siden Odd-Bjørn Hjelmeset vant femmila i Sapporo. Det var forrige gang en annen mannlig norsk langrennsløper enn Petter Northug vant et individuelt mesterskapsgull på distanse.

De siste 10 årene Northug levert følgende gullfangst:

Stafetten i VM i Sapporo (2007), 30 kilometer fellesstart, femmila og stafetten i Liberec-VM (2009), lagsprint og femmila i Vancouver-OL (2010), de to lengste distansene og stafetten i Oslo-VM (2011), 15 kilometer og stafetten i Val di Fiemme-VM (2013), samt en kvadruppel med sprint, lagsprint, stafett og femmila i Falun-VM (2015).

Det gir totalt 13 VM- og to OL-gull. 38 verdenscuptriumfer og to sammenlagtseirer kan legges til den mildt sagt imponerende listen.

Da blir egentlig spørsmålet ganske enkelt: Skal en utøver, som har vist seg best når det gjelder gang på gang, virkelig ikke få optimalisert sjansen til å lykkes i OL?

Ja, det kan anføres at det er urettferdig mot andre å gi Petter Northug spesialbehandling. Men ærlig talt, skiforbundet: Man driver ikke med toppidrett på idealtid, og Northug har et betydelig større gullpotensial i OL enn de aller fleste andre.

Derfor bør han få et opplegg i 2017/18 som gjør sjansen til å lykkes så god som overhodet mulig.

Det får han ikke nå, og det vil være direkte provoserende dersom skiledelsen vil argumentere med at «han får jo sjansen på Lillehammer».

Faktum er at Kuusamo-minitouren, der Northug har større sammenlagtsjanser enn mange av de uttatte i timannstroppen, passer ham godt.

Lillehammer-løypene gjør ikke det, og dermed blir det noe helt annet å måtte prestere godt der.

Så langt om det sportslige.

For det som virkelig er trist her, er dersom det egentlig er forhold utenfor sporet som gjør at Tor-Arne Hetland & co behandler tidenes norske skiløper på den måten de gjør.

Northug har gått sine egne veier, utfordret ledelsen verbalt ved gjentatte anledninger, vært en opportunist i sosiale medier - og har stort sett suget til seg all form for oppmerksomhet det er mulig å få.

Har det som skjer nå i realiteten et element av «straff» i seg?

Det er for all del ikke grunnlag for å konkludere sikkert med dette, men det er grunn til å stusse over hvorfor ledelsen ikke strekker seg lenger, eller hvorfor de ikke er mer opptatt av å få maks ut av mannen med graden «cand.gull».

Og det er bare trist dersom sjansene til å lykkes i PyeongChang blir mindre fordi det fremstår som utøveren og ledelsen driver en form for pissekonkurranse, i stedet for å klare å jobbe skikkelig sammen.



I forrige sesong var det ikke plass til Northug i en tropp som talte 10 mannlige utøvere, da det var minitour i Canada.

Nå er troppen like stor i Finland, og nok en gang må han bli hjemme.

Forstå det den som kan.

Jeg gjør det ikke.