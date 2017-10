TOPPIDRETTSSENTERET (VG) Martin Johnsrud Sundby (33) innrømmer at det er kjipt å tenke på at han kan ha gått glipp av store summer, ved ikke å være på sosiale medier.

Mens lagkameratene herjer i sosiale medier og innkasserer titusenvis av likes og godvilje fra sponsorer, så har Martin Johnsrud Sundby valgt å holde seg langt unna sosiale medier av familiære og personlige grunner.

– Når man får en tydelig idrettsprofil, så krever det at man gjør det på en ordentlig og gjennomtenkt måte. Man må bruke litt tid på det. Hvis jeg først gjør noe, så skal det være ordentlig, sier Sundby til VG og fortsetter:

– Jeg bruker allerede så mye tid på andre ting jeg styrer og surrer med, så oppsiden må være ekstremt stor. Nå ville det gå på bekostning av tiden med familien, så da valgte jeg å la være.

VG møtte langrennsherrene under en treningssamling i Oslo den siste fredagen i september. Sundby avslørte at han trener 250 timer mindre denne sesongen. Nå er det bare fem uker til sesongåpningen på Beitostølen.

Northug størst



Petter Northug (31) er den største norske langrennsløperen på Instagram med 383.000 følgere. Han er også aktiv på Snapchat og Facebook.

Langrennskongen valgte å svare landslagstrener Tor Arne Hetland med denne elleville meldingen, da VG skrev at det er et krav at Northug vinner sesongåpningen på Beitostølen for å få gå verdenscupåpningen.

Sundby har de siste sesongene vært verdens beste langrennsløper, men det har ikke lokket ham ut i verdenen av sosiale medier.

– Det kan hende jeg har gått glipp av noen millioner i sponsorinntekter på grunn av det. Og ja, det er kjipt, men det er et valg jeg gjorde, sier Sundby til VG.

Men det kan hende han ombestemmer seg.



– Det er ikke sikkert at jeg er så sta at jeg aldri kommer til å havne der, sier Sundby.

– Tar du individuelt OL-gull så melder deg på?

– Nei, det er ikke noe gullgrossistgode. Jeg gjør mange ting på trening som det hadde vært kult å dele med folk, sier Sundby.

Emil Iversen har to favoritter på sosiale medier. Han innrømmer at han er litt misunnelig på en av dem. Favorittene til Iversen ser du her:



Dyrhaug: - Alle er opptatt av likes



Niklas Dyrhaug har 60.000 følgere på Instagram. Han mener Northug er best der.

– Jeg har trent en del med han i det siste. Han er i bra slag, og da begynner han å levere litt. Når han er i dårlig slag, så er han litt roligere. Så det er tydelig at det går bra med han nå, sier Dyrhaug til VG.

Northug liker å legge ut bilder av seg selv som feit. Dette er en av Dyrhaugs favoritter fra kompisen:

– Hvorfor Northug?

– Han har mange artige poeng, derfor får han en stjerne av meg. Men vi får passe på så han ikke blir for høy på seg selv, svarer Dyrhaug og ler.

Han legger til at han også syns Mjøndalen-spillerne Christian Gauseth og Mads Hansen er litt funny.

Mora til Dyrhaug, Tove Moe Dyrhaug, er daglig leder i Rosenborg. Derfor er dette bildet med RBKs Nicklas Bendtner en favoritt på kontoen til langrennsløperen:

– Hva vil du vise med din profil på Instagram?

– Jeg vil vise hva jeg holder på med. At jeg er allsidig, og ikke bare skiløper, sier Dyrhaug med 60.000 følgere.

Dyrhaug jakter ikke bare gull, men også skogens konge. Det er en interesse han deler med faren Ole Ingebrigt Dyrhaug.

Dette bildet omtaler han som dritbra:

– Bak der er der jeg født og oppvokst. Det der er kortreist mat, sier Dyrhaug og ler.

– Hvor mange likes må du ha for at det skal være et vellykket bilde?

– Det viktigst er at bildet er noe jeg står for og liker. Men alle er opptatt av likes, svarer Dyrhaug.

Iversens favorittbilde



Emil Iversen mener suksessoppskriften i sosiale medier er å være kreativ, ha uredigerte bilder og være aktiv - også mener han det ikke er noen bakdel å vise frem magemusklene.

Dette er hans favorittbilde på egen konto:

– Det er under Toppidrettsveka, det regner. Ser du at det ligger en ute i vannet? 10.000 likes, da er det vellykket. Da har det slått an, sier Iversen.

En annen som er opptatt av sosiale medier er Tromsø-spiller Mushaga Bakenga: