Martin Johnsrud Sundby ble syk og måtte isoleres

VAL SENALES/OSLO (VG) Martin Johnsrud Sundby fikk alt annet enn en ideell start på uka i Italia.

– Jeg har ligget brakk i 36 timer, sier Johnsrud Sundby til norsk presse i Val Senales onsdag.

Grunnet magesykdom fikk han ikke trent i Val Senales tirdag og måtte heller bli liggende på rommet og se film.

– Det er mot all odds å dra fra ungen sin og få magesjau. Natt til i går var det ikke så festlig, men det kjennes ut som jeg ble ferdig fort. Jeg har ikke vært ute av døren på 24 timer. Jeg har vært isolert, sier Sundby.

Les også: Her har vinteren kommet - finn fram skiene

Tirsdag formiddag tok han seg en rolig økt. Han vet lite om hva som er årsaken til magesjauen.

– Jeg har ikke peiling. Vi har strenge rutiner med tanke på hva vi spiser. Vi prøver å være litt forsiktige, men det har gått fort over.

Lest denne (VG+)? Én beskjed snudde alt og gjorde Sundby til verdens beste

Han peker på tre nøkler til høydeoppholdet som varer i tre uker omtrent fra sist onsdag. Å få overskudd, få gått på ski og raskere takle høyde. Allerede den tredje verdenscuphelgen venter renn i Davos, som ligger i høyden i Sveits.

Hør Johnsrud Sundbys do-historie:

Når vinteren nå kommer, blir det mindre tid med familien for 33-åringen. Det store målet er OL i sør-koreanske Pyeongchang.

HØYDETRENING: Martin Johnsrud Sundby (33) og landslaget er i italienske Val Senales for å få seg høydetrening. Her er han på pressetreff på Toppidrettsenteret. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Vi har en periode som er tøff fremover. Tre uker her, og så verdenscup med mye reising. Jeg har vært mye med familien fra mai til nå, så vi har litt buffer, sier langrennsløperen og smiler.

Les også: Nå tør Sundby endelig bruke av formuen sin

Røa-mannen prøver å gjøre om på treningen fra tidligere. Han har dominert verdenscupen i mange år, men har ikke klart å ta OL-gull.

– Den største usikkerheten for meg er at jeg ikke har samme grunnlag i form av mengdetrening. Jeg er sikker på at jeg kommer til å gå fort på ski, men jeg er usikker på om jeg kommer til å gå fort på ski så ofte.

Les også: Sundby: – Kan ha gått glipp av millioner

Han tok bronse i Sotsji i 2014 og sølv på stafetten i 2010 i Vancouver.

– I OL-sesongen gidder jeg ikke å gamble på å slite meg ut. Jeg vil heller spisse formen. Jeg har justert treningen i år, sier 33-åringen.

Han forventer stor konkurranse:

15-kilometeren er det fremste målet hans i OL, forteller han pressen i de italienske fjellene. Han er allerede i gang med å visualisere rennene og løypene i OL.

VG skriver onsdag at Norges Idrettsforbund vurderer å bremse pengestøtte til advokathjelp for rike utøvere. Både Sundby og Therese Johaugs sak kostet.

– Hver sak må vurderes individuelt, mener Johnsrud Sundby.

Langrennsdronningen Marit Bjørgen fortalte at hun vurderer å ta sønnen Marius ut av barnehagen for å senke smittefaren. Det blir ikke aktuelt for utøveren med 19 verdenscupseirer.

– Vi har ikke den muligheten i og med at kona også har ting å drive med. Det har fungert bra med å ha barna i barnehagen, sier Sundby.